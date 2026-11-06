في كشف طبي مثير رصد عادات نصف مليون شخص بالغ، فجرت دراسة حديثة نشرتها دورية «Internal Medicine» مفاجآت مدوية حول فوائد الشاي في تعزيز صحة القلب وحماية الأوعية الدموية، مشيرة إلى أن الانتظام في تناوله يخفض مخاطر الإصابة بأمراض الدورة الدموية بنسبة تصل إلى 11 بالمئة.

وكشفت نتائج الدراسة الاستقصائية أن الأشخاص الذين يستهلكون الشاي بمعدل 6 إلى 8 أكواب يومياً سجلوا أدنى مستويات الخطر المقدرة للإصابة بتضيق الشرايين المحيطية ومرض القلب الرئوي، مع أفضلية لافتة للشاي الأحمر ومتوسط التركيز مقارنة بالشاي الأخضر، بفضل المركبات النباتية المضادة للأكسدة التي يذخر بها.

غير أن الباحثين أطلقوا تحذيراً شديد اللهجة من طريقة إعداد المشروب، إذ ارتبط تناول الشاي شديد السخونة بارتفاع عكسي في مخاطر أمراض الأوعية الدموية وتضرر أنسجة الجهاز الهضمي، مؤكدين أن الحرارة العالية قد تحول المزايا الصحية إلى مخاطر صحية غير متوقعة.

وأجمعت المخرجات الطبية على أن الشاي وحده لا يمثل عصاً سحرية للوقاية، بل تكتمل فائدته القصوى عند دمجه ضمن نمط حياة صحي وشامل يقوم على الامتناع التام عن التدخين وممارسة النشاط البدني المكثف.