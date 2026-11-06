لم يكن اعتزال كريستيانو رونالدو خبراً عابراً في البرتغال.. كان زلزالاً عاطفياً هزّ العالم، هذا ما أكده الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية على منصة «X»، حين وصف لحظة وداع النجم البرتغالي لمنتخب بلاده بأنها «لحظة استثنائية تمس ملايين المشجعين وعالم كرة القدم بأكمله».



فمنذ إعلان رونالدو نهاية مشواره الدولي، لم تتوقف الرسائل. من الهند إلى نيبال، ومن أفريقيا إلى البرتغال وفرنسا، ومن أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة.. رسائل من كل ركن في الأرض، تحمل قصة واحدة: رجل ألهمهم بالانضباط والعمل الجاد والإصرار، والإيمان بأن كل شيء ممكن.



وفي لفتة مؤثرة، فتحت الكرة الذهبية أبوابها للجماهير، ودعتهم لكتابة قصصهم مع رونالدو، لتجمعها وتنشرها تباعاً على موقعها الرسمي، وتمنح أصواتهم المكانة التي تستحقها.



وقالت الجائزة في رسالتها: «لقد تلقينا الكثير من رسائلكم التي تعبرون فيها عن حبكم له، وتخبرونه بمدى تأثيره في حياتكم.. وبصراحة، إنه لأمر مؤثر للغاية».



وأضافت: «معاً، سنصنع شيئاً مميزاً للغاية، مجموعة من رسائل التقدير التي أثرت فينا بعمق.. استمروا في إرسالها. وكما قال كريستيانو رونالدو: كرة القدم ملك للجماهير».



وكان رونالدو قد أعلن نهاية مسيرة دولية امتدت لأكثر من 23 عاماً، توج خلالها بكأس أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019 و2025، وأصبح الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات وتاريخ كرة القدم.