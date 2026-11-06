أطلقت الصين بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بُعد، في مهمة مخصصة لإجراء التجارب العلمية ورصد البيئة الكهرومغناطيسية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الأقمار الاصطناعية الثلاثة، التي تحمل الأرقام 07 و08 و09، والتابعة لمجموعة «ياوقان-51»، أُطلقت مساءً أمس (الخميس) من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وأوضحت الوكالة أن عملية الإطلاق جرت عند الساعة 11:58 مساءً بالتوقيت المحلي، باستخدام صاروخ حامل من طراز «لونغ مارش-2 سي»، مؤكدة وصول الأقمار الثلاثة بنجاح إلى مداراتها المحددة مسبقاً.

المهمة رقم 675 لصواريخ «لونغ مارش»

وأشارت «شينخوا» إلى أن الأقمار الجديدة ستُستخدم بصورة رئيسية في التجارب العلمية ورصد البيئة الكهرومغناطيسية.

وسجلت عملية الإطلاق المهمة رقم 675 في سجل رحلات سلسلة الصواريخ الحاملة الصينية «لونغ مارش».