ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفايروس غرب النيل في هولندا إلى 12 حالة خلال السنة الجارية، عقب تسجيل وفاتين إضافيتين خلال هذا الأسبوع، بحسب المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة.

وسجلت البلاد إصابة جديدة واحدة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 77 حالة، فيما يرجح المعهد أن تكون موجة تفشي الفايروس قد تجاوزت ذروتها، مع انتهاء موسم نشاط البعوض.

ورصدت الإصابة الأخيرة في مقاطعة جنوب هولندا، التي سجلت 45 حالة من مجموع الإصابات المؤكدة في البلاد، تليها أوتريخت بـ14 حالة، ثم شمال هولندا وشمال برابانت بسبع حالات لكل منهما، بينما سجلت خيلدرلاند وأوفرايسل حالتين لكل منهما.