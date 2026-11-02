تحولت وجبة تاكو اعتيادية إلى قضية أمام القضاء الأمريكي، بعدما قالت سيدة من ولاية تكساس إنها عثرت على سن بقرة داخل وجبتها أثناء تناولها الطعام، في واقعة دفعتها إلى مقاضاة سلسلة مطاعم شهيرة والمطالبة بتعويض يصل إلى 250 ألف دولار.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى يونيو الماضي، عندما اشترت نوهمي كاستيو وجبة تاكو بلحم البقر من أحد فروع المطعم في مدينة أوستن بولاية تكساس. وخلال تناول الطعام فوجئت بجسم صلب داخل الوجبة، وظنت في البداية أنه قطعة عظم، قبل أن تكتشف لاحقاً أنه سن بقرة قالت إنها كادت تبتلعه.

وأقامت السيدة دعوى قضائية أمام محكمة مقاطعة ترافيس، متهمةً الجهة المشغلة للمطعم بالإهمال في إجراءات فحص وتحضير الطعام، وعدم اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع وصول أجسام غريبة إلى وجبات الزبائن.

وطالبت المدعية بتعويض قدره 250 ألف دولار، يشمل ما قالت إنها أضرار تعرضت لها، إضافة إلى نفقات طبية وخسائر أخرى مرتبطة بالواقعة.

من جانبها، أقرت سلسلة المطاعم، بعد مراجعة الشكوى، بأن الجسم الذي عُثر عليه داخل الوجبة كان بالفعل سن بقرة. وأوضحت أن اللحم المستخدم في وجبة البارباكوا يُحضّر من خدود الأبقار الموردة للمطعم، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث قد تقع أثناء عمليات معالجة اللحوم، لكنها تظل نادرة الحدوث.



