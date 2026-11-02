تعرض تطبيق وزارة الطوارئ الروسية لهجوم إلكتروني واسع النطاق، تمكن خلاله المهاجمون من إرسال معلومات زائفة إلى السكان، فيما بدأت الفرق الفنية العمل على معالجة الثغرة الأمنية واستعادة الخدمة، بحسب ما أعلنته الوزارة الاثنين، ونقلته وكالة «تاس».

وقالت الوزارة إن الهجوم استهدف تطبيقها المخصص للهواتف المحمولة، وأتاح للمهاجمين استغلاله في نشر معلومات مضللة بين المستخدمين، مشيرة إلى أن المتخصصين يعملون على إزالة الثغرة الأمنية وإعادة التطبيق إلى وضعه الطبيعي.

وفي تطور مهم، أكدت وزارة الطوارئ الروسية أن الهجوم لم يؤثر على منظومة الإنذار الوطنية، وأن أنظمة تحذير السكان من المخاطر وحالات الطوارئ تواصل عملها بصورة طبيعية.

وأوضحت الوزارة أن اختراق التطبيق لا يمكن أن يؤثر على منظومة الإنذار الرئيسية، التي تعتمد على وسائل متعددة لإيصال التحذيرات إلى المواطنين، من بينها صفارات الإنذار ومكبرات الصوت والرسائل النصية، فضلا عن البث التلفزيوني والإذاعي.

ودعت السلطات المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء وعدم الاعتماد على الرسائل المشبوهة، والرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها المعتمدة للحصول على المعلومات المتعلقة بحالات الطوارئ.

ولم تعلن موسكو حتى الآن هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم، كما لم تكشف عن العدد الدقيق للمستخدمين الذين تلقوا المعلومات الزائفة أو حجم الاختراق التقني، فيما أكدت أن الوضع يخضع للمتابعة وأن الجهود مستمرة لاستعادة التشغيل الطبيعي للتطبيق.

ويأتي الهجوم في تطور لافت تزامن مع تعرض تطبيق الإنذار من الغارات الجوية في أوكرانيا لتدخل إلكتروني مماثل، بعدما ظهرت عليه تحذيرات ومعلومات زائفة بشأن تهديدات إشعاعية ونووية مزعومة.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية عدم وجود تهديد إشعاعي، مشيرة إلى احتمال تعرض تطبيق «إنذار جوي» لاختراق أو تدخل معادٍ، فيما اتهم مركز الاتصالات الاستراتيجية الأوكراني روسيا بالوقوف وراء الرسائل المضللة.

وفي المقابل، أعلنت موسكو تعرض تطبيق وزارة الطوارئ لهجوم واسع، دون توجيه اتهام رسمي إلى جهة محددة، ولم تتضح حتى الآن صلة محتملة بين الحادثتين.