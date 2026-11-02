شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أن الأردن سيبقى عصياً على أعدائه، ولن يسمح للإرهابيين بتهديد أمنه واستقراره أو المساس بوحدته الوطنية، مؤكداً أن منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك «ليسوا من الشعب الأردني، بل خانوا الوطن».



وقال الملك عبد الله الثاني، في خطاب العرش الذي ألقاه، اليوم (الاثنين)، إيذاناً بافتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، إن وعي الأردنيين وحكمتهم يمثلان حصناً في مواجهة الجهل والتطرف، مؤكداً أن بلاده لن تسمح للإرهابيين الخوارج بالمساس بأمن الوطن ووحدته.



وتعليقاً على هجوم الكنيسة في الكرك، أكد أن دماء شهداء الحادثة «عهد في أعناقنا»، في تأكيد على تمسك الدولة بملاحقة المتورطين وحماية المواطنين، وصون التعايش والوحدة الوطنية.



وشدد العاهل الأردني على أن بلاده ستظل متمسكة بمبادئها ومواقفها العربية، قائلاً إن من يعتقد أن الأردنيين سيتراجعون عن مبادئهم «واهم»، مؤكداً ضرورة توحيد كلمة العرب وتعزيز التضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.



وعلى صعيد التطورات الإقليمية، حذر الملك عبد الله الثاني من الأطماع الإسرائيلية التوسعية، معتبراً أنها تمثل أكبر تهديد للمنطقة، في ظل استمرار التوترات والصراعات وتداعياتها على أمن الدول واستقرارها.



وأكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة دون تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تظل محوراً أساسياً في الموقف الأردني، وأن تجاهل حقوق الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.