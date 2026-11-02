كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» ارتفاع قيمة السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 4.9% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026م، مسجلة زيادة بلغت 41.46 مليار دولار (155.47 مليار ريال) مقارنةً مع قيمتها في نهاية العام الماضي.



حجم السيولة في الاقتصاد



ووفقاً لبيانات «ساما» بلغ حجم السيولة في الاقتصاد، أو ما يعبر عنها بعرض النقود 3، نحو 886.2 مليار دولار (3.323 تريليون ريال) بنهاية شهر سبتمبر 2026م، مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2025م عند 844.74 مليار دولار (3.168 تريليون ريال).



وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة النقدية بنهاية شهر سبتمبر 2026م بنسبة 4.76% مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي والبالغة 845.96 مليار دولار (3.172 تريليون ريال).



عرض النقود



يذكر أن السيولة النقدية بمصطلح عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.



ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، فيما يشمل عرض النقود 3 كل من عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.