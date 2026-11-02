أعلنت NHC عن بلوغ أعمال التنفيذ في وجهة سدايم بمحافظة جدة، مراحلَ متقدمةً إذ وصلت نسبة إنجاز البنية الفوقية إلى 88% والبنية التحتية إلى 82% كما اكتمل المركز التجاري بالمنطقة السكنية بنسبة 95% وبلغت نسبة إنجاز محطة الكهرباء 85%.

وتعكس هذه النسب سير أعمال المباني والخدمات الأساسية بالتوازي بما يدعم تكامل الوجهة، ويرفع جاهزيتها لتكون مجتمعاً سكنياً متكاملاً يجمع بين السكن والخدمات ونمط الحياة.

ما تحقق في وجهة سدايم يؤكد التزام الشركة بتطوير مجتمعاتٍ عمرانيةٍ تقوم على بنيةٍ تحتيةٍ متكاملةٍ وخدماتٍ تلبي حاجات الأسر، كما أن تقدم الأعمال في المركز التجاري والبنية التحتية ومحطة الكهرباء يعززان جاهزية الوجهة ويواكبان خطط الشركة لزيادة المعروض العقاري.

وتقع وجهة سدايم في شمال أبحر بمحافظة جدة بالقرب من شاطئ البحر الأحمر، على مساحةٍ تتجاوز 3.8 مليون متر مربع وتستهدف تطوير أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية تتنوع بين فلل وشقق وتاون هاوس لأكثر من 45 ألف نسمة.

يذكر أن NHC تواصل قيادة القطاع العقاري على كافة الأصعدة بكونها أكبر مطورٍ في الشرق الأوسط، والرائدة في تطوير وجهاتٍ عمرانيةٍ وفق معاييرَ عاليةٍ للجودة، وبناء وتأمين سلاسل توريدٍ متينةٍ، إلى جانب العمل على تحسين تجربة الحياة اليومية للعملاء، حيث تتطلع إلى تقديم وجهاتٍ متكاملةٍ تلبي التطلعات وتحقق الاستثمار طويل الأمد لهم.