في أكتوبر الماضي، خلال فعالية «OMODA X Night»، استعرض السيد شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة OMODA و JAECOO العالمية، أحدث إنجازات العلامة التجارية على الصعيد الدولي، كاشفاً عن خريطة طريق الابتكار الخاصة بهما، والتي تشمل تقنيات الطاقة الجديدة، والتنقل الذكي، ومنتجات الجيل القادم. فبدءاً من التوسع السريع في الأسواق العالمية وصولاً إلى التقدم المستمر في التكنولوجيا وتجربة المستخدم، تدخل OMODA و JAECOO مرحلة جديدة من النمو، ترتكز على تعزيز التوطين العالمي والابتكار التقني. كما شهدت العاصمة السعودية الرياض افتتاح أول معرض تديره العلامة التجارية مباشرةً على مستوى العالم، مما يقدم للمستهلكين في المملكة تجربةً فريدةً في صالات العرض؛ إذ يجمع المعرض -الذي تشرف عليه العلامة التجارية بنفسها- بين عرض السيارات، وتوفير تجارب القيادة، وإتمام عمليات الشراء، والتواصل المباشر مع المستخدمين. وتتيح هذه الخطوة للمستهلكين فرصة التعرف عن كثب على العلامة التجارية وتجربة منتجاتها، وهو ما يعكس التزام OMODA و JAECOO بالاستثمار طويل الأمد وتطوير حضورها المستمر في السوق السعودي.

الانطلاق نحو العالمية: اختراقات قوية في الأسواق الناضجة وتسريع وتيرة التوطين

في غضون ثلاث سنوات ونصف فقط، تجاوزت مبيعات «أومودا وجايكو» (OMODA & JAECOO) التراكمية عالمياً 1.4 مليون وحدة، مما رسخ مكانتها كواحدة من أسرع العلامات التجارية للسيارات نمواً في العالم. وتتوقع العلامة التجارية أن تتجاوز مبيعاتها السنوية 800 ألف وحدة في عام 2026، بزيادة قدرها نحو 110% على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار زخم نموها القوي.

ولا يقتصر الأمر على سرعة النمو فحسب، فبعد عامين ونصف فقط من دخولها السوق الأوروبية، أصبحت أوروبا تمثل الآن 48% من إجمالي مبيعات «أومودا وجايكو» العالمية.

وخارج أوروبا، حققت العلامة التجارية اختراقات سريعة أيضاً؛ إذ تجاوزت المبيعات الشهرية في البرازيل 6500 وحدة. وفي تايلند، جاءت «أومودا وجايكو» ضمن العلامات التجارية الثلاث الأولى، بينما تصدر طراز «جايكو 5» الكهربائي (JAECOO 5 EV) مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات لعدة أشهر متتالية.

ويستند هذا التوسع العالمي إلى عمليات محلية تزداد قوة؛ فقد دخلت «أومودا وجايكو» حتى الآن 79 سوقاً حول العالم، مع امتلاكها أكثر من 1700 صالة عرض، كما حازت على تقييمات رائدة في استطلاعات آراء الوكلاء في كل من المملكة المتحدة وإسبانيا وبولندا. وبالنظر إلى المستقبل، تخطط العلامة التجارية للتوسع في 99 سوقاً بحلول عام 2027.

السبق بخطوة في عالم التكنولوجيا: من الكفاءة إلى الابتكار القائم على سيناريوهات الاستخدام وتجربة المستخدم

يكمن وراء النمو العالمي للعلامة التجارية تحسينٌ مستمر في تنافسية مركبات الطاقة الجديدة التي تقدمها. فقد طورت OMODA & JAECOO محفظة متنوعة من أنظمة الدفع تشمل السيارات الهجينة (HEV)، والسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، والسيارات الكهربائية بالكامل (EV)، حيث باتت مركبات الطاقة الجديدة تشكل الآن 81% من إجمالي مبيعاتها.

من تصميم «الميكا» (Mecha) إلى محفظة منتجات جديدة: استكشاف الجيل القادم من سيارات الكروس أوفر

إلى جانب التقدم التكنولوجي، تستكشف OMODA آفاقاً جديدة لتصميم الجيل القادم من سيارات الكروس أوفر. فخلال فعالية «OMODA X Night»، شهد العالم الظهور الأول لطراز OMODA X الجديد كلياً. كما أكدت العلامة التجارية أن لغة تصميم «الميكا» (Mecha) ستكون الركيزة الأساسية لتصاميم الجيل القادم من عائلة OMODA. فبدءاً من جماليات «سايبر ميكا» (Cyber Mecha) في طراز OMODA 4، وصولاً إلى التصميم الأكثر حدةً وجرأةً المستوحى من طرازات «الميكا» في OMODA X، تدمج العلامة التجارية بين التقنيات المستقبلية، والثقافة العصرية، وتطلعات الشباب نحو التميز والتفرد، وذلك في جيلها القادم من المركبات. يعكس شعار «OWN MY EDGE» (امتلك تميزك) السمات والشخصية الفريدة لسيارة OMODA X.

وتخطط شركتا OMODA و JAECOO، على مدى السنوات الثلاث القادمة، لتوسيع محفظة منتجاتهما لتصل إلى 13 طرازاً، بما يلبي حاجات شرائح أوسع من المستخدمين وأنماط حياتهم المتنوعة، ويستجيب في الوقت ذاته للطلب العالمي المتطور من خلال تقديم منتجات مميزة.

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