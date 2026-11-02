كعادتها تجدد جدة قصتها مع التميز بإنجاز تعليمي حققته 82 مدرسة حكومية وأهلية وعالمية نالت مستوى «التميز» في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي لعام 2026، لتضيف إلى منجزات تعليم المحافظة ثمرةً جديدةً لجهود مدارسها وكوادرها التعليمية.

وجاء الإعلان خلال الملتقى الوطني الثالث للتميز المدرسي الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم بحضور وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي وعدد من مديري التعليم ورؤساء الجامعات وممثلي الشركات التعليمية.

وهنأت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي المدارس التي حققت مستوى التميز، مشيدةً بجهود منسوبيها وما قدموه من ممارسات تعليمية وتربوية أسهمت في هذا الإنجاز وعكست حرصهم على تطوير الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأكدت اللهيبي أن نتائج التقويم المدرسي تمثل حافزاً لمواصلة تحسين الأداء وتعزيز الممارسات التعليمية الفاعلة بما ينعكس على جودة البيئة المدرسية ونواتج التعلم، متمنيةً للمدارس مزيداً من التقدم والتميز.

ويأتي الملتقى ضمن جهود هيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة التعليم لتعزيز جودة التعليم العام وتحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس وإبراز الممارسات المميزة استناداً إلى نتائج التقويم المدرسي، بما يدعم التحسين المستمر ويرتقي بمخرجات التعليم.

ولم يكن هذا التميز وليد اللحظة بل امتداداً لمسيرة أسهمت في بنائها قيادات تعاقبت على تعليم جدة وتركت بصماتها في ميدانه. فمن الدكتور عبدالله الزيد إلى الأستاذ عبدالله الهويمل ثم الراحل عبدالله الثقفي رحمه الله وصولاً إلى الدكتور سعد المسعودي والدكتور نايف الزارع، تواصل البناء وتراكمت الخبرات بجهود أجيال من المعلمين والمعلمات. وتمضي اليوم منال بنت مبارك اللهيبي بهذه المسيرة بما توليه من اهتمام بالتميز ورعاية للمميزين، لتجدد مدارس جدة قصة نجاحها وتحتفي بثمار العمل المتواصل.