تباينت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم (الإثنين)، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع الجاري، إلى جانب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وساهم تراجع أسعار النفط في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم، عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التي أكد فيها أن الرئيس دونالد ترمب يفضل إنهاء الحرب مع إيران عبر المسار الدبلوماسي، ما عزز التوقعات بانحسار الضغوط على أسعار الطاقة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.596%، فيما تراجع عائد السندات لأجل 10 أعوام بنقطة أساس واحدة إلى 4.919%، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 5.286%.

ويترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الحالي، إلى جانب تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره الجمعة القادمة، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد 55 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 29 ألف وظيفة في سبتمبر، في بيانات قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة القادمة.