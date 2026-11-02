مركز خدمة جاكوار لاند روڤر في حراء بجدة التابع لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات يحقق المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، جاكوار لاند روڤر السعودية، عن حصول مركز خدمة حراء التابع لها في مدينة جدة على المركز الأول في التصنيف الإقليمي لأداء خدمات ما بعد البيع لدى جاكوار لاند روڤر، وحصوله على جائزة «أفضل مركز خدمة من حيث الأداء للنصف الأول من عام 6202» (Best Performance Retailer H1, 2026)، المقدمة من المكتب الإقليمي لجاكوار لاند روڤر. ويضع هذا الإنجاز مركز الخدمة في صدارة تصنيف الوكلاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديراً لأداء فريق العمل في تقديم خدمات ما بعد البيع والارتقاء بتجربة العملاء في مختلف مراحل امتلاك السيارة.



ويستند التصنيف إلى مجموعة من معايير التقييم التي تشمل مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS) الذي يقيس مدى استعداد العملاء للتوصية بالخدمة، إلى جانب عدد من مؤشرات تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. وتتضمن هذه المعايير مدى رغبة العملاء في إعادة الشراء، وسرعة استقبال المركبات وتقديم الخدمة، ووضوح الشرح المقدم للعملاء بشأن أعمال الصيانة، ونظافة المركبات وحالتها عند التسليم، فضلاً عن إنجاز أعمال الصيانة بالشكل الصحيح من المرة الأولى. كما تشمل معايير التقييم القيمة المقدمة مقابل التكلفة، وفهم حاجات العملاء المتعلقة بوسائل النقل، ومعدلات الاستجابة، بما يعكس مختلف جوانب تجربة خدمات ما بعد البيع.

وتشمل عملية التقييم أيضاً عدداً من مؤشرات الأداء التشغيلي، من بينها نتائج مؤشر صافي نقاط الترويج الخاصة بمستشاري الخدمة، ومدى تحقيق مستهدفات طلبات قطع الغيار، ونسب استكمال حملات الخدمة. ويجمع هذا التقييم بين آراء العملاء ومؤشرات الأداء التشغيلي، بما يتيح قياس جودة تجربة الخدمة وكفاءة الإجراءات التشغيلية التي تسهم في الحفاظ على مستويات أداء متسقة.وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال راني سندي، المدير العام لخدمات ما بعد البيع: «لم يتحقق هذا الإنجاز بين ليلة وضحاها، بل هو ثمرة مسيرة طويلة من العمل الدؤوب، وساعات لا تُحصى من الجهد والتفاني، والالتزام، وتحمل المسؤولية، وروح المبادرة التي لطالما دفعتنا إلى المضي قدماً والارتقاء بمعايير التميز.»

ويعكس هذا الإنجاز الجهود الجماعية لفريق مركز خدمة حراء في إدارة عمليات خدمات ما بعد البيع اليومية وتلبية حاجات عملاء جاكوار لاند روڤر في مدينة جدة، كما يؤكد حرص شركة محمد يوسف ناغي للسيارات على المحافظة على معايير جودة الخدمة ومتابعة مؤشرات الأداء في مختلف مراحل تجربة امتلاك السيارة. وأشادت الشركة بجهود جميع أعضاء فريق مركز خدمة حراء ومساهمتهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدةً مواصلة التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع وفق أعلى معايير الجودة لعملائها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

نبذة عن شركة محمد يوسف ناغي للسيارات

تُعدّ شركة محمد يوسف ناغي للسيارات (MYNM) إحدى كبرى الشركات وأكثرها عراقة وموثوقية في قطاع تجزئة وتوزيع السيارات بالمملكة العربية السعودية. فمنذ تأسيسها عام 1989م، نجحت الشركة في بناء مسيرة رائدة تمتد لأكثر من 35 عاماً من التميز، استطاعت خلالها تمثيل أكثر من 15 علامة تجارية عالمية تتنوع بين السيارات الفاخرة والاقتصادية والمركبات التجارية. وتُدير الشركة منظومة تشغيلية متكاملة عبر 17 مدينة بالمملكة من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 120 منشأة ومرفقاً متطوراً لخدمات المبيعات، والصيانة، وقطع الغيار، إلى جانب تقديم حلول تمويلية مبتكرة بالشراكة مع نخبة البنوك والجهات المعتمدة. وتواصل الشركة ترسيخ صدارتها لقطاع المحركات من خلال استثماراتها في الابتكار والتحول الرقمي، متبعةً نهجاً يضع العميل في مركز اهتمامها، انطلاقاً من فلسفة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد يوسف ناغي: «نحن ملتزمون بالابتكار المستمر لتقديم تجارب استثنائية للعملاء وإحداث تأثير إيجابي على مجتمعنا»، لتظل الخيار الأول والأكثر اعتماداً في المملكة.