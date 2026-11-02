تحولت خلافات جيرة في محافظة الإسماعيلية المصرية إلى جريمة قتل، بعدما لقي إبراهيم بغدادي، لاعب كرة القدم السابق بنادي البنك الأهلي، مصرعه متأثرًا بطعنات بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع عدد من جيرانه أمام منزله بمدينة القصاصين الجديدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل الشاب إبراهيم بغدادي، متأثرًا بإصاباته التي لحقت به خلال المشاجرة، وكشفت المعلومات الأولية تعرضه لطعنات نافذة في البطن تسببت في نزيف حاد، قبل أن يفارق الحياة عقب نقله إلى المستشفى.

وأوضحت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين اللاعب وعدد من جيرانه على خلفية خلافات سابقة، لكنها سرعان ما تطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة بيضاء، وانتهت بإصابته التي أودت بحياته.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبدأت معاينة المكان وجمع المعلومات، إلى جانب الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمين وضبطهم، كما ضبطت السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، فيما أمرت جهات التحقيق بنقل الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحه وتحديد سبب الوفاة، مع تكليف المباحث باستكمال التحريات.

وكان إبراهيم بغدادي قد بدأ مشواره الكروي ضمن قطاع الناشئين بنادي البنك الأهلي، قبل تصعيده إلى الفريق الأول، ثم خاض تجارب مع عدد من الأندية الأخرى.