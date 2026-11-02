في نتائج قد تفتح مساراً بحثياً جديداً لفهم سبل مواجهة تليف الرئة، كشفت دراسة علمية روسية كازاخستانية عن دور محتمل لمركبات طبيعية موجودة في بعض الثمار البرية في تقليل التغيرات التليفية والالتهابات التي تصيب أنسجة الرئة.

وأجرى الدراسة علماء من جامعة سورغوت الروسية بالتعاون مع باحثين من كازاخستان، ونُشرت في مجلة «Biomedicines»، حيث اختبر الفريق مستخلصات غنية بمركبات البوليفينول من ثلاثة أنواع من الثمار البرية، هي العنبية والتوت البري والعنبية الحمراء، على نموذج تجريبي لتليف الرئة.

وأظهرت نتائج التجارب تراجعاً في شدة التليف والالتهاب داخل أنسجة الرئة، إلى جانب تحسن بعض المؤشرات المرتبطة بلزوجة الدم، ما يشير إلى إمكانية أن تسهم هذه المستخلصات في الحد من بعض التغيرات المصاحبة للمرض.

وقالت ليودميلا كوفالينكو، مديرة المعهد الطبي في جامعة سورغوت، إن اهتمام الباحثين انصب على مركبات البوليفينول، وهي مواد تنتجها النباتات كوسيلة دفاعية في مواجهة الأشعة فوق البنفسجية والآفات والأمراض، وتُعرف بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهاب.

وأوضحت أن هذه المركبات قد تمتلك إمكانات واعدة في التعامل مع التليف النسيجي، وهي حالة تُستبدل فيها الأنسجة الطبيعية بأنسجة ندبية، مؤكدة أن النتائج الحالية تمثل خطوة أولية تستدعي إجراء مزيد من الدراسات لتقييم الإمكانات العلاجية لهذه المستخلصات.