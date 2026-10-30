لم تكن خسارة السباق الرئاسي في البرازيل مجرد هزيمة سياسية لفلافيو بولسونارو، بل كانت بمثابة رفع الحصانة المرتقبة التي عجّلت بفراره الدراماتيكي عبر الحدود نحو الولايات المتحدة، تاركاً خلفه ثقوباً ماليةً وتحقيقات قضائية تعصف بفرع العائلة الحاكمة سابقاً.

وتكشفت خفايا رحلة التسلل عقب عبور نجل الرئيس السابق مع أسرته جسراً برياً نحو الأرجنتين، ليقلع فوراً عبر طائرة خصوصاً توقفت في الإكوادور قبل أن تهبط في ميامي، وذلك في سباق مع الزمن للهروب من طوق التحريات البرازيلية حول شبكات غسل الأموال وتلقي تمويلات مشبوهةً.

وتلاحق السلطات القضائية المتهم في قضية تدفقات مالية ضخمةً حصل عليها من مالك بنك محتجز بتهمة التلاعب المالي ب 7 مليارات دولار، حيث أظهرت تسريبات صوتية مطالبته بمبلغ 26 مليون دولار بحجة دعم فيلم وثائقياً عن والده، قبل أن تتحول هذه الأموال إلى حسابات أمريكية مسجلةً باسم العائلة للاستخدام الشخصي.

ومع كشف صلات مالية أخرى بشركات وهمية في أوروبا، تبددت أحلام المتهم في نيل حصانة القصر الرئاسي التي تحمي كبار المسؤولين من الملاحقة القضائية، ليتحول ملف ثروته الخيالية إلى قضية فرار دولياً تُربك الأوساط السياسية في البرازيل وواشنطن.