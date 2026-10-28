أعادت تصريحات الفنانة المصرية دينا الشربيني بشأن الفنان المصري عمرو دياب تسليط الضوء على علاقتهما السابقة، بعدما أثار ظهورها في حفله بمدينة الجونة تفاعلاً واسعاً، إثر انتشار مقاطع فيديو وثقت رقصها وتفاعلها مع أغنياته، وسط تساؤلات الجمهور عن طبيعة العلاقة بينهما بعد الانفصال.

وأكدت دينا الشربيني، في تصريحات إعلامية، أن تفاعلها مع أغنيات عمرو دياب لا يستدعي كل هذا الاهتمام، موضحةً أن الاستمتاع بحفلاته أمرٌ طبيعيٌ في ظل مكانته الفنية وجماهيريته الكبيرة.

دينا الشربيني: عمرو دياب أسطورة

وأشادت الفنانة المصرية بمسيرة عمرو دياب الغنائية، مؤكدةً أنه يمتلك مكانةً استثنائيةً في عالم الموسيقى، وأن نجاحاته تجعله حالةً فنيةً يصعب مقارنتها بغيرها، إذ وصفته بأنه «أسطورة».

وعن طبيعة العلاقة بينهما، شددت دينا الشربيني على أن الأمور تسير بصورةٍ طيبةٍ، وأن سنوات العشرة تجمعهما بالود والاحترام المتبادل بعيداً عن التأويلات التي صاحبت ظهورها الأخير.

رد دينا الشربيني على الجدل

وأبدت الفنانة استغرابها من حجم التعليقات التي أعقبت انتشار مقاطع الفيديو لها خلال حفل عمرو دياب، معتبرةً أن تفاعلها مع أغنياته خلال الحفل لا يستحق كل هذه الضجة، قائلةً: «ده الهضبة يا جماعة، أي حد لو راح حفلته هيكون مبسوط، علاقتنا طيبة، وأهم شيء أنني دائماً مبسوطة وسعيدة».

وجاءت تصريحاتها بعدما أظهرتها المقاطع المتداولة وهي تصفق وترقص على أنغام أغنيات الهضبة في حفله الأخير بالجونة، وهو ما أعاد التكهنات بشأن علاقتهما إلى الواجهة مجدداً.

انفصال الثنائي يعود إلى الواجهة

وحظيت علاقة دينا الشربيني وعمرو دياب باهتمامٍ جماهيريٍ وإعلاميٍ لسنوات، قبل تداول أنباء انفصالهما عام 2021، لتظل تفاصيل علاقتهما السابقة محل اهتمام المتابعين، ومع ظهورها مجدداً في الحفل الأخير، تجدد الحديث عن الثنائي، فيما أكدت تصريحاتها أن العلاقة بينهما يسودها الود والاحترام.

جديد أعمالها

وعلى صعيدٍ آخر، تستعد دينا الشربيني للعودة إلى جمهور الدراما التلفزيونية في موسم رمضان 2027، من خلال الجزء الرابع من مسلسل «كامل العدد»، استكمالاً لنجاح الأجزاء السابقة وتحقيقها تفاعلاً جماهيرياً واسعاً.