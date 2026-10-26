يختار المستهلك منتجاً من متجر إلكتروني، وعند إتمام الطلب تظهر أمامه إمكانية تقسيم المبلغ إلى دفعات صغيرة. يتراجع شعوره بارتفاع السعر، وتبدو عملية الشراء أكثر سهولة، وربما يضيف منتجاً آخر إلى السلة. لكن ما يبدو التزاماً محدوداً عند كل عملية شراء، قد يتحول مع تكرار التجربة إلى أعباء مالية متراكمة تتجاوز قدرة المستهلك على تقديرها.

وتعكس خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» تحولاً في أنماط التمويل الاستهلاكي، بعدما أصبحت خيارات التقسيط جزءاً من تجربة التسوق اليومية، بدلاً من ارتباطها التقليدي بالمشتريات مرتفعة القيمة.

وتوفر هذه الخدمات مرونة في توزيع المدفوعات، وقد تساعد المستهلك على إدارة نفقاته عندما يستخدمها ضمن ميزانية واضحة. غير أن الإشكالية تبدأ حين تصبح الدفعة الشهرية، لا السعر الإجمالي، هي المعيار الذي يحدد قرار الشراء.

نفسياً، يقلل تقسيم المبلغ من الإحساس الفوري بكلفة الإنفاق، وقد يشجع على اتخاذ قرارات استهلاكية لم تكن لتحدث لو استوجب الشراء دفع القيمة كاملة. ومع تعدد العمليات، يجد المستهلك نفسه أمام التزامات صغيرة موزعة على مواعيد مختلفة، يصعب أحياناً إدراك مجموعها الحقيقي.

اقتصادياً، تستفيد المتاجر من تسهيل قرار الشراء وزيادة فرص إتمام الطلبات، فيما تتوسع شركات الدفع المؤجل في تقديم خدماتها عبر قطاعات استهلاكية متعددة. لكن هذه المعادلة تثير تساؤلات حول حدود التسويق المسؤول، ومدى وضوح الالتزامات والرسوم المحتملة أمام العملاء.

وتتجاوز المشكلة قدرة الفرد على السداد إلى ثقافة استهلاكية، قد تجعل الاقتراض لشراء الكماليات سلوكاً اعتيادياً، خصوصاً عندما يُقدَّم التقسيط بوصفه ميزة مجانية لا التزاماً مالياً مستقبلياً.

وتكمن المفارقة، في أن سهولة الدفع قد تحجب صعوبة الالتزام. فالمستهلك لا يواجه بالضرورة عبئاً كبيراً في عملية واحدة، وإنما في تراكم قرارات صغيرة اتخذها على فترات متقاربة.

وهنا يصبح السؤال الأهم: هل تمنح خدمات الدفع المؤجل المستهلك قدرة أكبر على إدارة أمواله، أم تمنح السوق قدرة أكبر على دفعه إلى الشراء؟