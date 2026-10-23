تسببت عاصفة «أوستن» في انقطاع الكهرباء عن نحو 161 ألف منزل شمال غرب فرنسا، اليوم (الجمعة)، مع هبوب رياح عاتية تجاوزت سرعتها 160 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق، وتعطل حركة القطارات والعبّارات.

وأعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية «Enedis» أن منطقة بريتاني كانت الأكثر تضررًا، بعدما انقطعت الكهرباء عن نحو 128 ألف منزل، مقابل 19 ألفًا في منطقة باي دو لا لوار، و14 ألفًا في نورماندي.



رياح تتجاوز 160 كيلومترًا

وسجلت منطقة «بوانت دو راز» هبات رياح بلغت سرعتها نحو 161 كيلومترًا في الساعة، فيما سجلت عدة مناطق ساحلية أخرى سرعات قياسية لشهر أكتوبر، من بينها أوشانت وبلوماناش ولانيون وسان نازير.

ووضعت السلطات 23 مقاطعة في شمال غرب البلاد تحت التحذير البرتقالي بسبب الرياح القوية، مع استمرار المخاوف من سقوط الأشجار وتضرر شبكات الكهرباء وتعطل حركة النقل.





تعطل القطارات والعبّارات

وتسببت العاصفة أيضًا في اضطرابات واسعة بحركة النقل، إذ توقفت خدمات عدد من القطارات الإقليمية في نورماندي وبريتاني، فيما ظلت بعض العبّارات التي تربط فرنسا بإنجلترا راسية بسبب الرياح القوية وارتفاع الأمواج.

وفي إقليم فينيستير، فُعّل مركز لإدارة الأزمات بعد اشتداد الرياح، فيما نفذت فرق الطوارئ عشرات التدخلات لإزالة الأشجار والعوائق من الطرق وتأمين المناطق المتضررة.



أكثر من 2000 موظف لإعادة الكهرباء

وقالت «Enedis» إن أكثر من 2000 موظف جرى تجهيزهم للتدخل وإعادة التيار الكهربائي فور تحسن الظروف الجوية والسماح بالعمل الميداني بأمان.