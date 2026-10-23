تبادلت روسيا وأوكرانيا 540 أسير حرب، بواقع 270 عسكرياً من كل جانب، في أحدث عملية تبادل بين البلدين منذ اندلاع الحرب، رغم استمرار المواجهات العسكرية وتعثر جهود التوصل إلى تسوية شاملة.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، (الجمعة)، أن 270 جندياً روسياً أُطلق سراحهم من قبل الأسر الأوكراني، مقابل تسليم 270 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية.



وأضافت أن العسكريين الروس العائدين موجودون حالياً في بيلاروسيا، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة، تحت إشراف مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا، قبل نقلهم إلى روسيا لاستكمال العلاج وإعادة التأهيل في منشآت طبية تابعة لوزارة الدفاع.



ولم يتضمن الإعلان الروسي تفاصيل إضافية بشأن ظروف التبادل، فيما لم تتوافر في التقارير المشار إليها تفاصيل مستقلة عن أوضاع الأسرى الأوكرانيين الذين أُعيدوا إلى بلادهم.

تعد عمليات تبادل الأسرى إحدى قنوات التواصل الإنساني المحدودة التي ما زالت قائمة بين موسكو وكييف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إذ استمر الجانبان في إبرام اتفاقات لإعادة العسكريين المحتجزين، رغم الخلافات بشأن شروط إنهاء الحرب.



وتبادل البلدان 103 عسكريين من كل جانب في 19 أغسطس الماضي، ونُقل العسكريون الروس حينها إلى بيلاروسيا لتلقي الرعاية الطبية والنفسية قبل عودتهم إلى روسيا.



تأتي عملية التبادل الجديدة بعد يوم واحد من تبادل منفصل لجثامين عسكريين قُتلوا خلال الحرب؛ إذ أعلنت أوكرانيا في 22 أكتوبر تسلم جثامين 252 من جنودها، مقابل إعادة 25 جثماناً إلى روسيا، في عملية جرت عند نقطة نوفايا غوتا الحدودية في بيلاروسيا.