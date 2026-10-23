كشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه من المقرر إجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة أمريكية، في شهر نوفمبر القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إنه من المقرر إجراء هذه المحادثات في أبوظبي خلال النصف الأول من نوفمبر، وفق ما نقلت عنه وكالة فرانس برس.



جاء هذا الإعلان في ظل تكثيف البيت الأبيض لجهوده الدبلوماسية، مع إجراء مبعوثه ستيف ويتكوف يومي الثلاثاء والأربعاء محادثات في أوسلو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، تلتها مباحثات في سان بطرسبرغ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف إحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ مطلع العام.



وأعربت كل من أوكرانيا وروسيا بعد تلك اللقاءات، عن استعدادهما لاستئناف المفاوضات المباشرة بوساطة أمريكية. وأشارت موسكو إلى موعد قريب من العاشر من نوفمبر، في حين دعت كييف إلى إجراء محادثات في أقرب وقت ممكن.



وكان الرئيس الروسي قال مساء أمس الخميس: إن الهدف من هذه المفاوضات هو التوصل إلى «اتفاق نهائي»، وليس مجرد «توقف قصير في القتال»، كما تطالب كييف وحلفاؤها.



وكشف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أمس، أن واشنطن تعتبر أن موسكو وكييف اتفقتا على العودة إلى المفاوضات لتسوية النزاع في أوكرانيا.



وقال للصحفيين في سينسيناتي، أوهايو: «أعتقد أن البلدين اتفقا على العودة إلى طاولة المفاوضات. والسبب في عدم تمكننا من التوصل إلى اتفاق سلام هو تباين مواقفهما بشكل كبير حول بعض القضايا المتعلقة بالمفاوضات».



فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا يواجه تحديات كبيرة، مشدداً على أن أي حل للأزمة يجب أن يعالج، بشكل جذري ومستدام، الأسباب التي دفعت موسكو إلى إطلاق العملية العسكرية الخاصة.