اندلع حريق على متن طائرة شحن أوكرانية من طراز «أن-124 روسلان» أثناء هبوطها في مطار تشوبو الدولي باليابان، ما أدى إلى إغلاق المدرج مؤقتاً، فيما لم تُعلن بعد أسباب الحادث أو طبيعة الشحنة التي كانت تنقلها الطائرة.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» بأن الحريق وقع مساء (الخميس) 22 أكتوبر، بعدما رصد مراقبو الحركة الجوية مؤشرات على اندلاع النيران بالطائرة، التي تمكنت لاحقاً من التحرك إلى منطقة الوقوف بعد السيطرة على الحريق.

وأُغلق مدرج المطار نحو 15 دقيقة لإجراء الفحوص اللازمة، قبل استئناف العمل بصورة طبيعية. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، فيما لا تزال ملابسات الحريق والأضرار المحتملة بالطائرة قيد التحقق، بحسب التقارير الإعلامية الأولية.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة البضائع التي كانت الطائرة تنقلها، كما لم يصدر تعليق رسمي من شركة «أنطونوف إيرلاينز» المشغلة لها، وفق المعلومات المتاحة.

وتُعد طائرة «أن-124 روسلان» من أكبر طائرات النقل الجوي في العالم، وهي طائرة أوكرانية الصنع صُممت لنقل الشحنات الضخمة والثقيلة التي يصعب نقلها بالطائرات التجارية المعتادة، وتصل حمولتها القصوى إلى نحو 120 طناً، ما يجعلها من الطائرات المستخدمة في نقل المعدات الصناعية والآليات والشحنات ذات الأحجام الاستثنائية.

وتشغل الطائرة شركة «أنطونوف إيرلاينز»، التابعة لشركة أنطونوف الأوكرانية المتخصصة في تصنيع الطائرات وخدمات النقل الجوي الثقيل. وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وتعذر تشغيل الرحلات الدولية من قواعدها داخل أوكرانيا، نقلت الشركة جزءاً من عملياتها إلى مطار لايبزيغ/هاله في ألمانيا.

ويأتي الحادث في وقت تخضع فيه حركة الطائرات الأوكرانية المخصصة لنقل الشحنات الثقيلة لاهتمام متزايد، في ظل الحرب المستمرة والتدقيق في طبيعة بعض الشحنات والرحلات المرتبطة بها. لكن لا توجد حتى الآن معلومات تثبت وجود صلة بين حريق اليابان وأي نشاط عسكري أو أمني.

وتتولى السلطات اليابانية المختصة التحقق من ظروف الواقعة وأسباب اندلاع الحريق، على أن تتضح تفاصيل إضافية بشأن الأضرار المحتملة والشحنة المنقولة مع تقدم التحقيقات.