إعصار «تشامبي» يهدد تايوان.. قتيل و171 مصاباً وآلاف المنازل بلا كهرباء

دخلت تايوان في حالة استنفار واسعة، (الجمعة)، مع اقتراب إعصار «تشامبي» المصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة، ما دفع السلطات إلى إغلاق معظم أنحاء الجزيرة، وإجلاء آلاف السكان من المناطق الجبلية، وسط مخاوف من فيضانات واسعة النطاق، رغم التراجع التدريجي في قوة العاصفة.

وأعلنت السلطات التايوانية مقتل شخص وإصابة 171 آخرين جراء تداعيات الإعصار، فيما جرى إجلاء 2639 شخصاً من المناطق الجبلية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأحوال الجوية القاسية.

وأفادت شركة تاي باور للكهرباء بانقطاع التيار عن أكثر من 77 ألف منزل، قبل أن تتمكن الفرق المختصة من إعادة الكهرباء إلى معظم المناطق المتضررة.

رياح بسرعة 191 كيلومتراً في الساعة

ورغم أن «تشامبي» فقد بعضاً من قوته بعد أن وصل في وقت سابق إلى مستوى الإعصار فائق القوة، فإنه لا يزال يحمل رياحاً تصل سرعتها إلى نحو 191 كيلومتراً في الساعة بالقرب من مركزه، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.

وأوضحت الإدارة أن مركز الإعصار كان على بُعد نحو 220 كيلومتراً شرق الجزيرة، فيما تشير التوقعات إلى مروره بمحاذاة شمال شرقي تايوان، قبل أن يتجه شمالاً نحو الساحل الصيني، ثم يواصل مساره باتجاه جنوب اليابان.

لكن خبراء الأرصاد لم يستبعدوا وصول الإعصار مباشرةً إلى اليابسة في تايوان، إذا طرأت تغييرات على مساره خلال اقترابه من الجزيرة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ليو بي تنغ، خبير الأرصاد في إدارة الأرصاد الجوية المركزية، قوله إن احتمال وصول الإعصار إلى اليابسة لا يزال قائماً إذا تباطأت حركته أو اتخذ مساراً دائرياً أو تذبذب من جانب إلى آخر.

وأضاف أن نطاق الرياح المصاحبة للعاصفة واسع للغاية مقارنة بكثير من الأعاصير التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، محذراً من أن تباطؤ الإعصار قد يؤدي إلى استمرار تأثير الرياح القوية على تايوان لفترة أطول.

أمطار غزيرة وتحذيرات من الفيضانات

وأصدرت السلطات تحذيرات عبر الهواتف المحمولة في المدن الساحلية، دعت فيها السكان إلى الاحتماء فوراً، مع توقع هبوب هبات رياح تتجاوز سرعتها 150 كيلومتراً في الساعة.

كما حذرت التوقعات من هطول كميات هائلة من الأمطار في المناطق الجبلية الشمالية، بما فيها المناطق المحيطة بالعاصمة تايبيه، إذ قد تقترب كميات الأمطار من متر واحد، ما يرفع مخاطر السيول والانهيارات الأرضية والفيضانات.

وفي مقاطعة ييلان شمال شرقي الجزيرة، حيث اشتدت الرياح والأمطار مع توقع مرور الإعصار بالقرب منها في وقت لاحق (الجمعة)، وزعت السلطات أكياس الرمال، ووضعت مركبات برمائية وقوارب إنقاذ قابلة للنفخ في حالة استعداد للتدخل السريع.

وقال لي مينغ تشين، رئيس بلدة سواو الساحلية، إن الجيش سيتدخل عند الضرورة لمساعدة السكان، بما في ذلك استخدام المركبات البرمائية في عمليات الإجلاء والإغاثة.

وتكتسب هذه الاستعدادات أهمية خاصة في البلدة التي تعرضت لفيضانات شديدة خلال أعاصير سابقة.

وفي مدينة كيلونغ الساحلية شمالي تايوان، سارع أصحاب القوارب إلى تأمين سفنهم تحسباً لتفاقم الأحوال الجوية.

وقال ليو يو إن، البالغ من العمر 18 عاماً ويعمل في قطاع البناء، إن الوضع لم يكن شديد الخطورة حتى ذلك الوقت، لكنه أعرب عن قلقه من الفيضانات، مشيراً إلى أن المدينة شهدت حالات غمر بالمياه عدة مرات خلال العام الحالي.

نطاق الإعصار يشمل معظم الجزيرة

وحذر خبراء الأرصاد في تايوان من أن نطاق الرياح المصاحبة لـ«تشامبي» يبلغ نحو 320 كيلومتراً، وهو اتساع يكفي للتأثير على معظم أنحاء الجزيرة، فيما توقع خبراء الطقس أن تستمر تداعيات العاصفة قرابة يومين.

وفي إطار التدابير الاحترازية، أغلقت الأسواق المالية التايوانية أبوابها (الجمعة)، كما أُلغيت جميع الرحلات الجوية الداخلية البالغ عددها 262 رحلة، إلى جانب 717 رحلة دولية، وفقاً لوزارة النقل.

في المقابل، استمرت خدمات القطارات فائقة السرعة التي تربط شمال الجزيرة بجنوبها بصورة طبيعية، بينما واصلت وسائل النقل العام في العاصمة تايبيه، بما فيها مترو الأنفاق، العمل مع تقليص مستوى الخدمة.

واستثنت السلطات جزر كينمن الخاضعة للإدارة التايوانية، والواقعة قبالة الساحل الصيني، من إجراءات الإغلاق، إذ تقرر استمرار العمل في المدارس والمكاتب كالمعتاد هناك.

ورغم أن تايوان تتمتع عموماً باستعدادات متقدمة لمواجهة الأعاصير، وهو ما يسهم في الحد من الخسائر البشرية، فإن هذه العواصف لا تقتصر على أشهر الصيف، بل يمكن أن تضرب الجزيرة خلال فصل الخريف أيضاً.

اليابان تترقب مسار الإعصار

وفي إطار تحركه المتوقع شمالاً، يُرجح أن يمر الإعصار أولاً فوق جزيرة يوناغوني، الواقعة في أقصى غرب اليابان والمأهولة بالسكان، ضمن محافظة أوكيناوا، قبل مواصلة مساره المتوقع باتجاه مناطق أخرى.

وتبقى حركة «تشامبي» خلال الساعات القادمة عاملاً حاسماً في تحديد حجم الأضرار المحتملة، خصوصاً إذا تباطأت سرعته أو تغير مساره، بما قد يطيل فترة تعرض تايوان للرياح العنيفة والأمطار الغزيرة.