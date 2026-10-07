تدخل سرعة تناول الطعام ضمن العادات اليومية، التي تستقطب اهتمام الباحثين في التغذية والصحة العامة، بعدما ربطت دراسات بين الأكل السريع وزيادة استهلاك السعرات الحرارية وارتفاع احتمالات زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي.

وتشير أبحاث تناولت العلاقة بين سرعة الأكل والشبع، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجباتهم بوتيرة سريعة قد يستهلكون كميات أكبر من الطعام قبل ظهور إشارات الامتلاء، مقارنة بمن يمنحون الوجبة وقتاً أطول. كما رصدت دراسات سكانية ارتباط الأكل السريع بارتفاع مؤشر كتلة الجسم وزيادة احتمالات السمنة، مع اختلاف النتائج تبعاً لنوعية الغذاء والعادات اليومية.

ويرى متخصصون، أن المضغ الجيد وتناول لقيمات أصغر والتوقف بين اللقمات، قد يساعد على إبطاء وتيرة الوجبة والانتباه إلى الإحساس بالشبع، خصوصاً لدى الأشخاص الذين اعتادوا تناول الطعام أثناء العمل أو الانشغال بالشاشات.

ومع ذلك، تبقى العلاقة بين سرعة الأكل والوزن متعددة العوامل، إذ تتداخل فيها كمية الطعام وجودته والنشاط البدني والنوم.

وتبرز أهمية منح الوجبات وقتاً كافياً بوصفه سلوكاً غذائياً مساعداً، بعيداً عن فرض مدة موحدة لتناول الطعام تناسب الجميع.