خلصت مراجعة علمية أعدها باحثون من جامعة موناش الأسترالية إلى أن تغير المناخ قد يؤثر في أنماط انتشار الأمراض المنقولة بالبعوض، بما فيها حمى الضنك والملاريا.

ونشرت الدراسة في مجلة Science Advances، واستعرضت العوامل البيئية والوبائية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بانتقال هذه الأمراض.

وأوضحت الدراسة أن تغير درجات الحرارة والظروف البيئية يمكن أن يؤثر في نطاق انتشار أنواع البعوض الناقلة للأمراض.

وأكد الباحثون أهمية تعزيز إجراءات مكافحة النواقل، وتطوير اللقاحات، وتحسين أنظمة الرصد والاستجابة الصحية. وتناولت الدراسة العلاقة بين تغير المناخ والعبء الصحي المتزايد الناجم عن الأمراض المنقولة بالنواقل.

وأشار الباحثون إلى أن الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية يمثل أحد الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تقليل المخاطر الصحية المستقبلية.