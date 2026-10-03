أعلنت السلطات الأسترالية إصابة 10 أشخاص جراء اندفاع رجل بسيارته نحو حشد في مدينة نيوكاسل اليوم، بعد فقده السيطرة على المركبة. وألقي القبض على السائق البالغ من العمر 18 عامًا في مكان الحادث في ضاحية وولسيند بالمدينة، التي تبعد نحو 110 كيلومترات إلى الشمال من سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز.

وجاءت الواقعة بينما كان مشجعون قد اصطفوا في الشوارع لتوديع فريق نيوكاسل نايتس لدوري الرجبي، الذي من المقرر أن ينافس في نهائي الدوري الوطني للرجبي في سيدني (الأحد).

وقالت السلطات إن اثنين من المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى، وهما طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات ورجل يبلغ من العمر 67 عامًا، في حالة حرجة.