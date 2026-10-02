ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار منجم في ولاية مانيسا غرب تركيا إلى خمسة قتلى، بعد انتشال جثث ثلاثة عمال كانوا عالقين (الجمعة).

وأفادت السلطات المحلية بانتهاء عمليات البحث والإنقاذ في منطقة سوما، موضحة أن سبعة عمال كانوا في موقع الحادث الذي وقع (الخميس)، وانتشلت فرق الإنقاذ جثتي عاملين في البداية، فيما أُنقذ عاملان ونُقلا إلى المستشفى.

وتُعد سوما موقع أسوأ كارثة تعدين في تركيا عام 2014، إذ لقي 301 عامل حتفهم إثر حريق تحت الأرض.