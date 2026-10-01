تشهد نيجيريا موجة قياسية غير مسبوقة من محاولات دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، حيث يتسابق المبدعون في مجالات غريبة امتدت من الرقص المتواصل لسبعة أيام إلى تنظيم أكبر عرض سينمائي في التاريخ، بحثاً عن الاعتراف العالمي وتجاوز حدود الانتشار المحلي.

أكمل الراقص بنيامين دانيال غابرييل (33 عاماً) ماراثون رقص فردي بمدينة لاغوس تجاوز 176 ساعة متواصلة (سبعة أيام وثماني ساعات)، مستهدفاً كسر الرقم العالمي السابق البالغ 127 ساعة. وقدم بنيامين عروضاً استعرضت تنوع الثقافات النيجيرية، منتظراً المراجعة الرسمية لأدلة التحدي من لجنة «غينيس» لاعتماده رسمياً.

وفي إنجاز معتمد وموثق رسمياً، حطم فيلم «السوق السوداء» الرقم القياسي لأكبر حضور لعرض سينمائي في التاريخ، حيث احتشد 51 ألفاً و258 شخصاً في العاصمة لاغوس لمشاهدة الفيلم من بدايته حتى نهايته، متجاوزين الرقم القياسي السابق بنحو 8 آلاف مشاهد.

وتكشف بيانات الموسوعة استقبال أكثر من 5000 طلب نيجيري بين عامي 2022 و2026، في منافسات شملت مجالات طريفة وغريبة مثل غسل الملابس والتدليك وحتى البكاء المتواصل. ويرجع خبراء هذا الإقبال إلى رغبة الشباب في صنع اعتراف دولي بمواهبهم وسط نقص التمويل والدعم المحلي.