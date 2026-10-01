قد يفاجأ السائق أثناء السير بأن الضغط على دواسة الفرامل لا يبطئ السيارة أو يوقفها. وفي هذه الحالة، يجب تجنب الذعر والتصرف بهدوء، إذ يمكن اتباع خطوات تساعد على خفض سرعة المركبة تدريجياً حتى الوصول إلى مكان آمن.

1- ارفع قدمك عن دواسة البنزين

توقف فوراً عن الضغط على دواسة البنزين، وهي الدواسة التي تزيد سرعة السيارة، حتى تبدأ المركبة في فقدان سرعتها بشكل طبيعي.

أمسك المقود جيداً، وحافظ على مسار السيارة، ثم شغّل إشارات التحذير «الفلشر» لتنبيه السائقين من حولك إلى وجود مشكلة.

2- اضغط على الفرامل أكثر من مرة

إذا ضغطت على دواسة الفرامل وشعرت بأنها رخوة أو نزلت إلى آخر مستوى دون أن توقف السيارة، اضغط عليها عدة مرات متتالية، فقد يساعد ذلك على استعادة جزء من قوة الفرامل.

أما إذا كانت الفرامل تستجيب والسيارة مزودة بنظام منع انغلاق الفرامل «ABS»، فاضغط على الدواسة بقوة وثبات، ولا ترفع قدمك عنها وتعيد الضغط عليها بشكل متكرر.

3- استخدم ناقل الحركة لتقليل السرعة

يمكن استخدام ناقل الحركة «القير» للمساعدة على إبطاء السيارة.

في السيارة الأوتوماتيكية، انتقل تدريجياً إلى وضع أو رقم أقل إذا كان ناقل الحركة يسمح بذلك، مثل الانتقال من «D» إلى وضع أقل مخصص للسرعات المنخفضة.

وفي السيارة ذات القير اليدوي، انتقل تدريجياً من الغيار الأعلى إلى الأقل.

ولا تنقل القير إلى «P» أو «R» والسيارة تسير، ولا تنتقل فجأة إلى أقل غيار وأنت تسير بسرعة عالية، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.

4- استخدم فرامل اليد تدريجياً

إذا استمرت الفرامل الرئيسية في عدم الاستجابة، يمكن استخدام فرامل اليد أو «فرامل الوقوف»، وهي الفرامل التي يستخدمها السائق عادة عند إيقاف السيارة.

استخدمها بهدوء وبشكل تدريجي، ولا تسحبها أو تفعلها بقوة بشكل مفاجئ، لأن ذلك قد يؤدي إلى انزلاق السيارة.

وتختلف طريقة عمل فرامل الوقوف الإلكترونية من سيارة إلى أخرى، لذلك يجب معرفة طريقة استخدامها في حالات الطوارئ وفق تعليمات السيارة.

5- اتجه إلى جانب الطريق

عندما تبدأ سرعة السيارة في الانخفاض، تحرك بهدوء نحو جانب الطريق أو كتف الطريق، وهو المساحة الموجودة خارج مسارات السيارات، واختر مكاناً بعيداً قدر الإمكان عن حركة المركبات.

ولا تطفئ محرك السيارة وهي لا تزال تتحرك، لأن ذلك قد يجعل التحكم بالمقود والأنظمة المساعدة أكثر صعوبة في بعض السيارات.

6- بعد التوقف.. لا تتحرك بالسيارة مجدداً

عندما تتوقف السيارة تماماً، أبقها في مكان آمن وشغّل إشارات التحذير.

ولا تواصل القيادة حتى لو عادت الفرامل للعمل، لأن العطل قد يتكرر بشكل مفاجئ.

اطلب خدمة المساعدة على الطريق أو «سطحة» لنقل السيارة إلى مركز صيانة، وفحص نظام الفرامل قبل قيادتها مرة أخرى.