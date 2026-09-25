شهدت ولاية ماريلاند الأمريكية حادثة مأساوية البارحة إثر اندلاع حريق مفاجئ داخل قطار تابع لشركة «أمتراك» الشهيرة أثناء مروره بمنطقة «إسيكس» قرب مدينة بالتيمور، مما أثار حالة من الهلع بين الركاب الذين بلغ عددهم 189 شخصاً.

وسارعت فرق الإطفاء في مقاطعة بالتيمور للوصول إلى موقع الحادثة فور تلقي البلاغ، حيث نفذت عملية إخلاء عاجلة لـ 25 شخصاً كانت العربة المشتعلة تهدد حياتهم بشكل مباشر. وأكدت السلطات أن الحادثة أسفرت عن إصابتين طفيفتين فقط، رفض أحدهما تلقي الرعاية الطبية، بينما نجح رجال الدفاع المدني في إخماد النيران بالكامل قبل تفاقم الكارثة، ليواصل القطار طريقه لاحقاً إلى وجهته.

وأحدثت الواقعة شللاً وتأخيرات ملحوظة في شبكة الملاحة الحديدية، حيث حذرت شركة «أمتراك» المسافرين من تأثر الرحلات الممتدة بين العاصمة واشنطن ومدينة فيلادلفيا، مؤكدة أن طواقمها تكثّف جهودها بالتنسيق مع فرق الطوارئ لإعادة الحركة إلى طبيعتها. بينما تواصل أجهزة التحقيق تحرياتها لمعرفة السبب الحقيقي الذي أدى إلى اشتعال ألسنة اللهب داخل العربة.