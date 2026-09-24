تحولت أضواء شاشة الهاتف التي جمعت آلاف المتابعين، من بريق الشهرة إلى أروقة المحاكم لتنتهي مسيرتها خلف القضبان. وأسدلت محكمة الاستئناف في الكويت الستار رسمياً على القضية التي شغلت الرأي العام والتواصل الاجتماعي، مؤيدة حكم محكمة الجنايات الصادر بحبس «فاشينستا» شهيرة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وجاء القرار القضائي بعد ثبوت أدلة الاتهام الموجهة إليها والمتعلقة بتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب التحريض على الفسق والفجور عبر حسابها الشخصي على تطبيق «سناب شات».

وبهذا الحكم النهائي، يُطوى ملف القضية التي أثارت جدلاً واسعاً حول الحدود الفاصلة بين صناعة المحتوى على المنصات الرقمية ومخالفة القوانين المنظمة للآداب العامة.