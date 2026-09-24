تنتشر في المغرب إعلانات حفلات وهمية، تحمل أسماء نجوم بارزين، وتبيع تذاكر السراب، هكذا ينصب شبح الاحتيال الرقمي شباكه لاصطياد عشاق المسرح والفن.

أطلق «مسرح محمد الخامس» بيان تحذيرٍ عاجل ألقى الضوء على استمرار حملات النصب الإلكتروني التي تجتاح منصات التواصل الاجتماعي، حيث تستغل صفحات مشبوهة أسماء صروح مسرحية مغربية عريقة وتروج لعروض وحفلات وهمية لفنانين مغاربة وعرب وأجانب.

وتعتمد هذه الشبكات المضللة على إنشاء صفحات منتحلة تدعو الجمهور إلى الحجز المسبق والتسديد عبر الإنترنت، ليتفاجأ المشتري بتبخر المبالغ المالية المدفوعة دون الحصول على أي تذاكر أو إثباتات حجز رسمية.

وتأتي هذه التحركات التحذيرية بعد تسجيل حالات متكررة تستهدف مؤسسات ثقافية كبرى، من بينها المسرح الكبير بالرباط ومسرح محمد الخامس، حيث استغل المحتالون الإقبال القياسي على خدمات الدفع الإلكتروني ولجؤوا إلى استخدام صور وجماهيرية وشهرة نجوم محبوبين لإضفاء شرعية زائفة على مخططاتهم.

ودعت إدارة المسرح كافة المتابعين والجمهور إلى توخي الحذر الشديد، والتحقق المباشر من مصادر الحجز ورسمية الصفحات قبل إجراء أي عملية دفع رقمي، مع الإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي منصة مشبوهة لحماية المستخدمين من هذه المصيدة المتجددة.