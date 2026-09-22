مذكرات شقيق ديانا تفجّر الجدل.. ومورغان يشعل معركة قضائية

لم يكد كتاب (تشارلز سبنسر)، شقيق الأميرة ديانا، يصل إلى الأسواق حتى فتح فصلًا جديدًا من الجدل، بعدما أعلن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان تحركه قانونيًا ضد إيرل سبنسر وناشر مذكراته (Swan Song: Diana, My Sister)؛ اعتراضًا على روايات قال إنها تتضمن معلومات غير صحيحة عنه.

مورغان أعلن موقفه عبر حسابه على منصة (إكس)، مؤكدًا أنه بدأ اتخاذ إجراءات قانونية على خلفية ما أورده سبنسر بشأن واقعة تعود إلى أيام جنازة الأميرة ديانا عام 1997، حين كان مورغان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة (ديلي ميرور). ووفق رواية سبنسر، فإنه تواصل هاتفيًا مع مورغان لإبلاغه بمنع عدد من رؤساء تحرير الصحف من حضور الجنازة، قبل أن يتلقى ردًا غاضبًا من الإعلامي البريطاني.

لكن مورغان ينفي وقوع هذه المكالمة بالطريقة التي وصفها سبنسر، ويعتبر الرواية غير صحيحة، مؤكدًا أن ما ورد في الكتاب يمس مصداقيته وسمعته المهنية، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى المسار القانوني. وتفيد تقارير بأن التحرك يشمل أيضًا دار النشر المسؤولة عن إصدار المذكرات.

ولم تتوقف تداعيات الكتاب عند الخلاف مع مورغان، إذ أثارت مقتطفات أخرى عاصفة من الجدل حول علاقة سبنسر بالعائلة المالكة، بعدما روى في مذكراته تفاصيل من الأيام التي أعقبت وفاة ديانا، من بينها ادعاؤه أن الملك تشارلز الثالث -وكان حينها أمير ويلز- قال له خلال خلاف بشأن ترتيبات الجنازة: «سننساها قريبًا بما يكفي». كما وصف سبنسر، في روايته، نبرة حديث تشارلز عقب وفاة ديانا بأنها بدت له شديدة الابتهاج. وهذه روايات منسوبة إلى سبنسر في كتابه وليست وقائع مستقلة مثبتة.

وأمام هذه المزاعم، أصدر قصر باكنغهام ردًا نادرًا، موضحًا أنه لا يعلق عادة على الكتب، لكنه أشار إلى أن ألم الفقد بين الأشقاء قد يؤثر في الذاكرة والحكم على الأحداث حتى بعد مرور سنوات طويلة. ورد سبنسر لاحقًا بأنه متمسك بروايته، وقال إنه يروي ما يتذكره بوصفه حقيقة عاشها.

ويأتي الجدل بالتزامن مع صدور (Swan Song: Diana, My Sister) في 22 سبتمبر 2026، قبل عام من الذكرى الثلاثين لوفاة الأميرة ديانا، وهو ما يمنح المذكرات حضورًا خاصًا في المشهد الإعلامي البريطاني، خصوصًا أنها تتناول ذكريات سبنسر الشخصية عن شقيقته وعلاقتها بالعائلة المالكة والأيام الأخيرة من حياتها.

وهكذا تحولت مذكرات أراد سبنسر من خلالها تقديم روايته الخاصة عن شقيقته إلى مادة لخلافات جديدة، امتدت من أروقة العائلة المالكة إلى ساحات القضاء والإعلام، فيما تظل صحة بعض الوقائع الواردة في الكتاب محل نزاع بين أصحاب الروايات المختلفة.