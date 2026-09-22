أكد الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أن «أسود الرافدين» يدخلون منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27» بطموح التتويج باللقب، مشدداً على أهمية البطولة في منح العناصر الشابة فرصة لإظهار إمكاناتها، وذلك قبل مواجهة عُمان غداً (الأربعاء) في مستهل مشوار المنتخبين بالبطولة.



وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: «البطولة مهمة للاعبين الشباب، فلديهم مستقبل مشرق، وأعتقد أنهم يمتلكون مهارات كبيرة، وهذه البطولة تمنحهم الفرصة للمشاركة وإظهار قدراتهم».



وشدد المدرب الأسترالي على أن تركيز المنتخب العراقي ينصب على الحاضر دون الالتفات إلى الماضي، قائلاً: «لا يمكننا أن نبحث عن الماضي، وعلينا أن نفكر في البطولة الحالية، وطموحنا هو الحصول على اللقب».



وأضاف: «هذه البطولة مهمة للكرة العراقية، وهذا يدل على التطور الذي تشهده كرة القدم لدينا»، معرباً عن ثقته بقدرة لاعبيه على تقديم مستويات قوية خلال المنافسات.



وكشف أرنولد أن الجهاز الفني يعمل على رفع المعدل اللياقي للاعبين قبل الدخول في غمار البطولة، في ظل وجود عدد من الإصابات، وقال: «نعمل على زيادة الجانب اللياقي، ولدينا لاعبون مصابون ونسعى لتعويض غيابهم، واللاعبون الموجودون قادرون على تقديم مستويات كبيرة في البطولة».



من جانبه، قدم مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين شكره للسعودية على استضافة البطولة، وهنأ المملكة بمناسبة اليوم الوطني، قائلاً: «نشكر السعودية على الاستضافة، ونبارك لهم اليوم الوطني، والسعودية بلدنا الثاني».



وأكد حسين أن الجماهير العراقية تنتظر من المنتخب تحقيق المزيد من الإنجازات، مضيفاً: «جماهيرنا تنتظر منا المزيد وتحقيق البطولات، وبإذن الله يتحقق ذلك بدعمها وتشجيعها».



وأشار مهاجم «أسود الرافدين» إلى حجم التغيير الذي طرأ على قائمة المنتخب، مؤكداً أن العناصر الشابة قادرة على تحمل المسؤولية، وقال: «اللاعبون تغيروا، ونحو 50% من القائمة لاعبون شبان يملكون مواهب متعددة، وهم جاهزون للبطولة، ولا بد أن نسعد الجمهور العراقي بتحقيق اللقب».



ويستهل المنتخب العراقي مشواره في «خليجي 27» بمواجهة نظيره العُماني غداً (الأربعاء)، باحثاً عن بداية قوية في سباق المنافسة على اللقب الخليجي.