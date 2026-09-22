أكد البرتغالي هيليو سوزا، مدرب المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، جاهزية «الأزرق» لمواجهة المنتخب السعودي غداً (الأربعاء)، في مستهل مشواره ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشدداً على أن طموح الكويت لا يتوقف عند المباراة الافتتاحية، بل يمتد إلى المنافسة على لقب البطولة.



وقال سوزا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: «نستعد لخليجي 27 منذ عدة أسابيع، وكان المعسكر جيداً، ونحن جاهزون للمباراة الافتتاحية»، معرباً عن امتنانه لحفاوة الاستقبال والتنظيم الذي وجدته بعثة المنتخب الكويتي في السعودية، إلى جانب جودة مرافق التدريب والاستعدادات المصاحبة للبطولة.



وأوضح المدرب البرتغالي أن المنتخب الكويتي مر بعدة مراحل خلال فترة الإعداد، وأن الخطط قد تتغير وفقاً لطبيعة المنافسين، مضيفاً: «سنواجه خصوماً أقوياء، وعلينا الاستعداد بصورة مختلفة. هدفنا الفوز في المباراة، والفوز بالبطولة بشكل عام».



وأشار سوزا إلى أن الجهاز الفني يعمل على تحديد الثغرات ومعالجتها، مؤكداً أن المهمة ليست سهلة، خصوصاً في ظل ما مر به المنتخب الكويتي خلال السنوات الماضية، وقال: «الكويت مرت بمشكلات عدة وغابت طويلاً عن البطولات، وعلينا أن نعيد المنتخب إلى المكان الذي يستحقه، وأن نمنح اللاعبين المساحة الكافية من الثقة والراحة».



وشدد سوزا على أهمية جاهزية لاعبيه ذهنياً وفنياً للتحديات التي تنتظرهم في البطولة، قائلاً: «لابد أن نكون جاهزين لهذا التحدي. هناك كثير من التحديات، ولدينا قدرات مختلفة ويجب علينا تطويرها. لابد من دعم اللاعبين في كل المناسبات، وهذا أمر مهم، والنتيجة الإيجابية مهمة أيضاً، لكن لابد أن يكون مستوانا عالياً».



وعن مواجهة الأخضر، أكد سوزا أن لقاءات السعودية والكويت تحمل تاريخاً طويلاً في دورات الخليج، لكنه شدد على اختلاف ظروف كل مرحلة، قائلاً: «سنكون واقعيين، المنتخب السعودي لديه لاعبون مميزون، وهو منتخب قوي جداً، وله مشاركات كبيرة وتاريخ مميز، كما أنه يلعب على أرضه».



وأضاف: «سنحاول الاستفادة من مميزاتنا والبحث عن التفوق، ولا نريد في هذه الفترة زيادة الضغوط على اللاعبين. لدينا ثلاثة خصوم أقوياء في المجموعة، لكننا نريد بداية قوية ونسعى دائماً إلى الفوز».



من جانبه، قدم لاعب المنتخب الكويتي فهد الهاجري شكره للسعودية على حفاوة الاستقبال، وقال: «أتقدم للسعودية بالشكر على الاستقبال الكبير، فهم أهلنا وربعنا وإخواننا، وهذا ليس غريباً على السعودية وأهلها».