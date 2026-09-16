قد يتحول انفجار أحد إطارات السيارة أثناء القيادة إلى موقف خطير خلال ثوانٍ، خصوصاً عند السرعات العالية، إذ يمكن أن يؤدي الفقد المفاجئ لضغط الهواء إلى صعوبة السيطرة على المركبة.

وتحدد إرشادات السلامة خمس خطوات للتعامل مع انفجار الإطار، محذرة من ردود الفعل المفاجئة التي قد تزيد خطورة الموقف.

لا تضغط على الفرامل بقوة

عند انفجار الإطار، تجنب الضغط المفاجئ والقوي على الفرامل، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدم استقرار المركبة وانحرافها عن مسارها.

امسك المقود باليدين

امسك المقود بإحكام باليدين، وحافظ على اتجاه السيارة قدر الإمكان، مع تجنب تحريك المقود بصورة مفاجئة أو إجراء تصحيحات حادة للمسار.

خفف الوقود تدريجياً

حافظ على سرعة السيارة لفترة وجيزة للمساعدة على استقرارها، ثم خفف الضغط على دواسة الوقود تدريجياً، واترك سرعة المركبة تنخفض بصورة طبيعية.

شغّل إشارات التحذير

شغّل إشارات التحذير لتنبيه المركبات الأخرى إلى وجود حالة طارئة، مع مواصلة السيطرة على السيارة وتجنب أي حركة مفاجئة.

اتجه إلى مكان آمن

بعد استقرار المركبة وانخفاض سرعتها، استخدم الفرامل بلطف عند الحاجة، واتجه تدريجياً إلى جانب الطريق أو مكان آمن قبل التوقف.

الوقاية تقلل المخاطر

وتبدأ الوقاية من المحافظة على ضغط الإطارات وفق المستوى الذي تحدده الشركة المصنعة، مع فحص ضغط جميع الإطارات، بما فيها الإطار الاحتياطي، مرة واحدة شهرياً على الأقل وهي باردة.

كما يُنصح بفحص مداس الإطارات وحالتها بانتظام، إذ إن ضعف الصيانة ونقص ضغط الهواء قد يؤديان إلى تلف الإطار أو انفجاره.