كشف تحليل حديث أن 270 مشتبهاً بهم ارتبطوا بأكثر من 28 ألف واقعة سرقة متاجر في إنجلترا خلال 6 سنوات، في مؤشر على حجم الجرائم المرتبطة بالسارقين المتكررين.

28415 واقعة

واستند التحليل إلى بيانات جُمعت من 27 جهاز شرطة في إنجلترا، حول أكثر 10 مشتبه بهم ربطتهم الشرطة بوقائع سرقة متاجر لدى كل جهاز، خلال الفترة من أبريل 2020 حتى أبريل 2026.

وأظهرت البيانات ارتباط المشتبه بهم الـ270 بما مجموعه 28415 واقعة، بمتوسط 105 وقائع لكل شخص.

وسجل أحد المشتبه بهم في ساسكس ارتباطاً بـ247 واقعة سرقة، بما يعادل واقعة مسجلة كل 10 أيام تقريباً.

ولا تشمل هذه الأرقام جميع عمليات السرقة، بل تقتصر على الوقائع التي أُبلغت بها الشرطة وتمكن فيها الضباط من تحديد مشتبه به.

500 جنيه يومياً

وكشف سارق سابق حجم السرقات التي كان يرتكبها في ذروة نشاطه، إذ قدّر قيمة البضائع التي كان يسرقها من المتاجر يومياً بما يراوح بين 400 و500 جنيه إسترليني.

وأوضح أن السرقات كانت بهدف تمويل إدمانه على الهيروين والكوكايين الكراك، قبل أن يتوقف لاحقاً عن السرقة.

نصف مليون واقعة

وتأتي هذه الأرقام في وقت سجلت فيه أجهزة الشرطة في إنجلترا وويلز، باستثناء شرطة النقل البريطانية، 502011 واقعة سرقة متاجر خلال السنة المالية 2025-2026.

وأُغلق أكثر من نصف التحقيقات دون تحديد مشتبه به.

وتكشف أرقام منفصلة لاتحاد التجزئة البريطاني حجم الخسائر التي يتكبدها القطاع، إذ بلغت الخسائر الناجمة عن سرقات العملاء 2.2 مليار جنيه إسترليني خلال 2023-2024.

مواجهة السارقين المتكررين

وتبحث السلطات البريطانية وسائل إضافية لمواجهة السارقين المتكررين، إلى جانب السجن وبرامج علاج الإدمان، تشمل استخدام التقنية وأوامر قضائية تمنع بعض المخالفين من دخول متاجر أو مناطق محددة.

وأكدت السلطات ضرورة مواجهة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى الحد من سرقات المتاجر.