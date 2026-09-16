كرّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في «إنبثون إمارة منطقة الحدود الشمالية للابتكار الرقمي»، الذي شهد مشاركة أكثر من 90 متنافساً قدموا 35 مشروعاً، منها 7 مشاريع إعلامية.



وحقق فريق «مقدام» المركز الأول عن مشروع «منصة الذكاء الاستباقي للرصد المبكر ودعم الاستجابة الحكومية»، فيما جاء فريق «أفق» ثانياً عن مشروع «بصيرة»، وحصل فريق «حي عينك» على المركز الثالث عن مشروع منصة رقمية ذكية لتوحيد الخدمات الحكومية في رحلة واحدة مخصصة للمستفيد.



وشهد حفل التكريم عرضاً مرئياً عن مراحل تطوير المشاريع والحلول الرقمية المقدمة، قبل أن يكرّم أمير المنطقة الفائزين، مهنئاً إياهم، ومؤكداً أهمية دعم الأفكار الابتكارية والاستفادة من الكفاءات الوطنية في تطوير حلول رقمية تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيد، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.