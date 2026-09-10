ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 123 كيلومتراً، وعلى بعد 85 كيلومتراً جنوب شرق بلدة لا تيرانا في تشيلي.

يذكر أنه في عام 2010، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجات تبعته موجات مد عاتية "تسونامي" وسط وجنوب تشيلي، وراح ضحيته 500 شخص.