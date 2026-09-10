كان يظن أن رسالة عبر فيسبوك ستقوده إلى ثروة تُقدّر بـ3 ملايين دولار، لكنه وجد نفسه في النهاية بلا مدخرات أو منزل، وحتى راتبه التقاعدي لم يعد في حوزته. تلك هي نهاية قصة بريطاني يبلغ من العمر 68 عامًا، بعدما وقع ضحية شبكة احتيال دولية استدرجته عبر قصة امرأة شقراء ادعت أنها ستترك له ميراثًا ضخمًا، فدفع تحت هذا الوهم آلاف الجنيهات، قبل أن تنقلب أحلام الثراء إلى كابوس، وينتهي به الأمر وحيدًا ومشردًا في شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك.

وبحسب ما أورده موقع «لايد بايبل»، تعرض سايمون تشارلز هيل، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي عمل سابقًا في عمليات الطيران التابعة للأمم المتحدة، لعملية الاحتيال بعدما أقنعه المحتالون بوجود ميراث ضخم ينتظره بقيمة 3 ملايين دولار.

وبدأت تفاصيل الخدعة عبر موقع «فيسبوك»، حيث تلقى هيل رسائل من امرأة قدمت نفسها باسم «إيميلي سميث»، وبدت له ودودة وقريبة للغاية، ما جعله يعتقد أنه يتواصل مع شخصية حقيقية.

ولتعزيز الخدعة، استعان المحتالون بوثائق مزيفة تتعلق بالميراث المزعوم، قبل أن يظهر شخص آخر مدعيًا أنه محامي «إيميلي»، ويطلب من هيل دفع مبالغ مالية متتالية تحت ذريعة تسديد رسوم إدارية مرتبطة ببيع منزلها وتحويل أصولها إلى حسابه المصرفي.

ومع مرور الوقت، استمر المتقاعد البريطاني في تحويل الأموال، إذ أرسل كامل راتبه التقاعدي الحكومي، البالغ نحو 500 جنيه إسترليني شهريًا، في 8 دفعات متتالية، قبل أن يستنزف مدخراته الشخصية بالكامل، على أمل الحصول على الميراث الموعود.

لكن الثروة المنتظرة لم تصل، بينما فقد هيل كل ما يملك تقريبًا، وأصبح عاجزًا عن دفع إيجار مسكنه أو تأمين احتياجاته الأساسية من الطعام، لينتهي به الأمر بلا مأوى، ويتنقل بين الشوارع وردهات الفنادق.

وفي يوليو الماضي، عُثر على هيل في حالة صحية سيئة للغاية، بعدما بدا عليه الضعف والهزال، قبل أن تتدخل مؤسسة «بانكوك كوميونيتي هيلب» الخيرية، من خلال مؤسسها المشارك فريسو بولديرفارت، حيث جرى نقله إلى ملجأ «مركز الأحلام» لتلقي الرعاية والمساعدة.

كما ساعدت المؤسسة في تجنيبه الاعتقال أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين بعد انتهاء صلاحية تأشيرته التايلندية، وتكفلت أيضًا بتوفير رحلة عودته إلى المملكة المتحدة، حيث يقيم حاليًا في لندن، في انتظار الانتقال إلى دار رعاية توفر له المساعدة اللازمة.

ومن جانبه، قال لويتشاي فيولونغتشاي، ضابط التحقيق في مركز شرطة «يانناوا»، إن هيل تقدم ببلاغ رسمي ضد المحتالين، موضحًا أن التحقيقات كشفت أن الشبكة الإجرامية تُدار من نيجيريا، بينما جرى تحويل أموال الضحية عبر حسابات مصرفية «وسيطة» استُخدمت في عمليات غسل أموال داخل تايلاند.

وبحسب التحقيقات، تبدو فرص استعادة الأموال التي خسرها هيل ضئيلة للغاية، لتتحول القصة من مجرد عملية احتيال إلكتروني إلى درس قاسٍ في مخاطر الثقة بالأشخاص الذين نتعرف إليهم عبر الإنترنت، خصوصًا عندما تترافق الوعود المالية الكبيرة مع مطالب متكررة بتحويل الأموال.