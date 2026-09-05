أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم أعلى مستوى من التحذير من الانهيارات الأرضية الطارئة عند المستوى الخامس في بلدة ياكوشيما بمقاطعة كاجوشيما، وهي جزء من منطقة كيوشو جنوب غرب اليابان.

وتعرضت البلدة لأمطار غزيرة جراء الأمطار الغزيرة المستمرة من الليلة الماضية، والتي تشكلت بشكل متقطع بسبب آثار إعصار كروفان، وهو الإعصار الـ24 هذا العام، ومنخفض استوائي.

وفي منطقة أونويدا بالبلدة، بلغ منسوب هطول الأمطار خلال 24 ساعة 490.5 ملليمتر، لتسجل رقماً قياسياً للمنطقة، حيث سُجلت أقصى سرعة للرياح 25.9 متر في الثانية.

وقالت الوكالة: «إن إعصار كروفان يقع فوق البحر شمال مقاطعة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، بينما يقع المنخفض الاستوائي فوق البحر جنوب شرق مقاطعة أوكيناوا».