وجهت سلاسل متاجر كبرى في بريطانيا تحذيرات عاجلة إلى المستهلكين، بعد سحب مجموعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية من الأسواق بسبب مخاطر صحية متفاوتة، تراوحت بين احتمالات التسمم الغذائي ومخاطر الحساسية، وصولاً إلى اكتشاف مواد كيميائية تتجاوز الحدود المسموح بها في بعض المنتجات.

ودعت هيئة معايير الغذاء البريطانية (FSA) المستهلكين الذين اشتروا المنتجات الغذائية المشمولة بالاستدعاء إلى عدم تناولها، وإعادتها إلى المتاجر للحصول على استرداد كامل لقيمتها، فيما حذر مكتب سلامة المنتجات والمعايير (OPSS) من استخدام بعض المنتجات الأخرى.

منتجات غذائية تحت التحذير

وشملت عمليات السحب منتجات من سلاسل «تيسكو» و«سينسبري» و«ويتروز».

فقد استدعت «تيسكو» منتج Tesco Finest Caesar & Smoked Bacon Coleslaw بسبب خطأ في التغليف، إذ قد تحتوي بعض العبوات على سلطة بطاطس بالجبن بدلاً من الكول سلو، وهي تحتوي على الخردل، ما يشكل خطراً على الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه هذه المادة.

ويشمل الاستدعاء عبوات وزنها 270 جراماً تحمل تاريخ صلاحية حتى 4 سبتمبر 2026، وطالبت الشركة من لديهم حساسية تجاه الخردل بعدم تناول المنتج وإعادته إلى أي فرع لاسترداد قيمته، دون الحاجة إلى إيصال شراء.

كما استدعت «سينسبري» منتج Inspired to Cook Pitted Black Olives، بعد اكتشاف وجود بكتيريا «ليستيريا مونوسيتوجينيس» فيه. ويشمل الاستدعاء عبوات وزنها 120 جراماً تحمل تواريخ صلاحية 6 و7 و10 سبتمبر 2026.

وقد تسبب عدوى الليستيريا أعراضاً تشبه الإنفلونزا، مثل ارتفاع الحرارة وآلام العضلات والقشعريرة والغثيان والإسهال، بينما يمكن أن تتطور في حالات نادرة إلى مضاعفات خطيرة، بينها التهاب السحايا.

وفي «ويتروز»، جرى سحب منتج Waitrose Rhubarb Crumble بسبب احتوائه على الشوفان والجلوتين دون توضيح ذلك بشكل صحيح على الملصق. ويشكل المنتج خطراً على المصابين بحساسية أو عدم تحمل الشوفان أو الجلوتين، وكذلك مرضى السيلياك.

وتشمل عملية السحب عبوة وزنها 500 جرام تحمل تاريخ صلاحية 19 أغسطس 2026، مع تحذير العملاء من احتمال وجودها في مجمدات المنازل بسبب صلاحيتها للتجميد.

حقائب ومحفظة بسبب مواد كيميائية

وامتدت التحذيرات إلى المنتجات غير الغذائية، إذ استدعت «أسدا» ثلاث حقائب سوداء بعد اكتشاف تركيزات مفرطة من مادة DEHP، وهي من الفثالات التي تستخدم في بعض المنتجات البلاستيكية لجعلها أكثر مرونة.

وحذر مكتب سلامة المنتجات والمعايير من أن هذه المواد قد تضر بصحة الإنسان، خصوصاً الجهاز التناسلي، مع زيادة حساسية الأطفال لتأثيراتها.

وشمل الاستدعاء حقيبة Front Pocket Xbody Bag بسعر 10 جنيهات إسترلينية، وحقيبة Opp Tote Bag بسعر 16 جنيهاً، وBlack Nylon Phone Bag بسعر 8 جنيهات.

كما استدعت «بريمارك» محفظة 101 Dalmatians Zip Purse من مجموعة «ديزني»، بعد اكتشاف احتوائها على مستويات من الفثالات تتجاوز الحدود المسموح بها، ما قد يشكل خطراً على الصحة والبيئة.

وبحسب الشركة، بيعت المحفظة في متاجر بريمارك البريطانية بين مارس ويونيو 2026، ودعت العملاء إلى التوقف عن استخدامها وإعادتها إلى أي فرع، مع استرداد كامل قيمتها دون الحاجة إلى إثبات شراء.

وتؤكد عمليات الاستدعاء أهمية مراجعة المستهلكين للمنتجات الموجودة في منازلهم، خصوصاً عند وجود تحذيرات رسمية، والامتناع عن تناول أو استخدام أي منتج مشمول بعملية السحب، وإعادته إلى المتجر وفق التعليمات المعتمدة.