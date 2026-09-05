في ضربة أمنية قاصمة لمخططات الاستيلاء على المال العام والتكسب غير المشروع، نجحت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الكويتية في تفكيك شبكة إجرامية منظمة، وضبط 41 متهماً و38 مركبة إثر تورطهم في عملية سرقة واسعة لـ«الديزل» المخصص لجهات حكومية وشركات خاصة.

كواليس الحيلة المظلمة تكشفت عقب تحريات دقيقة أظهرت قيام عدد من السائقين باستغلال الشاحنات والمركبات الموكلة إليهم بحكم وظائفهم، لسحب كميات الديزل سراً ودون علم الجهات الرسمية أو أصحاب العمل، متوجهين بها نحو وكر مخصص في منطقة «أمغرة» لتجميعها في صهاريج ضخمة.

وكشفت الأبحاث أيضاً تورط مواطن كويتي قام بتوفير الصهاريج المخصصة لسحب الوقود وتجميعه مقابل 1600 دينار شهرياً بنظام «التضمين»، مع علمه الكامل بإدارتها في نشاط غير مشروع. وكانت التجارة المحرمة تقوم على شراء الألف لتر المسروق بـ90 ديناراً، لتُجمع وتُباع لوساطة أخرى بـ115 ديناراً، قبل إيصالها للمشاريع المحلية بسعر 130 ديناراً للـ1000 لتر شاملة عمولات النقل.

وعقب استكمال المراقبة والمداهمات، تم ضبط المتهمين الرئيسيين بالجرم المشهود أثناء تفريغ الوقود المسروق، إضافة إلى ضبط المشتريين والتجار المشتبه بهم. وبمواجهة الموقوفين، أقر كل منهم بدوره في مخطط السرقة، لتتقرر إحالتهم جميعاً والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.