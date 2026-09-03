في مشهد دامٍ يبدو وكأنه انتُزع من أكثر أفلام العصابات دموية، استيقظ الشارع المكسيكي والوسط الفني على مجزرة جماعية مروعة أباد فيها مسلحون مجهولون عائلة فنان شهير بأكملها، بعدما أمطروا سيارتهم بوابل كثيف من الرصاص في قلب العاصمة المكسيكية.

لم يكن الضحية الرئيسية سوى الموسيقار والمطرب المعروف جوناثان ميلينديز، الذي غافله القتلة أثناء استقلاله السيارة رفقة أسرته، لتتحول الرحلة العائلية في لحظات إلى مذبحة بشعة لم ترحم حتى براءة الطفولة، إذ أسفر الهجوم الغادر عن مقتل المطرب، وزوجته التي كانت تنتظر مولودها في أشهر الحمل الأخيرة، وطفلهما الصغير، إضافة إلى مربية الأطفال واثنين من الأقارب.

باغت المسلحون المركبة بكثافة نارية مرعبة لم تترك للمجني عليهم أي فرصة للنجاة أو الهرب، قبل أن يفر الجناة بعيداً عن أنظار المارة، مخلّفين وراءهم سيارة مغطاة بالدماء وصدمة عارمة هزت أرواح المتابعين.

وفي الوقت الذي طوقت فيه الأجهزة الأمنية موقع الجريمة للتحفظ على أدلة المذبحة، أجمعت التقديرات والتحريات الأولية على أن العملية تحمل بصمات ونفوذ عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات التي تفرض سيطرتها بالحديد والنار في المنطقة، في حين يتواصل الغضب الشعبي والمطالبات الفنية لضبط الجناة وإنزال أقصى العقوبات بحق المعتدين.