سجلت أستراليا أدفأ شتاء على الإطلاق، إذ شهدت ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وتسمانيا أدفأ شتاء لها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1910م.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأسترالية اليوم أن متوسط درجة الحرارة ارتفع بمقدار 1.45 درجة مئوية عن الفترة بين عامي 1961 و1990م على مستوى البلاد، وهو ثالث أعلى متوسط مسجل لهذا الوقت من العام.

وفي سيدني المطلة على الساحل الشرقي كانت درجات الحرارة في كثير من الأحيان أقرب إلى أجواء الربيع، ومتوسط درجة الحرارة بلغ 15.3 درجة مئوية، وهو مستوى معتدل ولطيف.

وكان الرقم القياسي السابق، البالغ 15 درجة مئوية، تم تسجيله عام 2013، كما سجلت ملبورن والعاصمة كانبرا درجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي.