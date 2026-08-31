كشفت دراسة حديثة أن طريقة تقديم برامج إنقاص الوزن للرجال قد تؤثر بشكل كبير في مدى تقبلهم لها والتزامهم بها، إذ أظهرت النتائج أن كثيراً من الرجال ينظرون إلى مفهوم «الحمية الغذائية» باعتباره مرتبطاً بالنساء وبالقيود والحرمان، ما قد يجعلهم أقل إقبالاً على برامج فقدان الوزن التقليدية.

وأجرى باحثون من جامعة أنغليا روسكين في بريطانيا مقابلات مع 24 رجلاً تبلغ أعمارهم 30 عاماً فأكثر، بهدف التعرف على تجاربهم مع برامج إنقاص الوزن، والعوامل التي تعيق استمرارهم فيها.

وأظهرت الدراسة أن كلمة «حمية» تحمل لدى عدد من الرجال دلالات سلبية، إذ ترتبط في أذهانهم ببرامج قاسية وقصيرة الأمد تتطلب جهداً كبيراً وقوة إرادة، ويصعب المحافظة عليها لفترات طويلة.

وقال أحد المشاركين إن مجرد الحديث عن الحمية يستدعي تلقائياً فكرة «القيود والحرمان»، فيما أوضح آخر أن فرض قيود غذائية عليه يولّد لديه شعوراً بالتمرد عليها.

«الحمية».. مفهوم لا يجذب الرجال

وأظهرت المقابلات أن الرجال أقل انخراطاً في ما يعرف بـ«ثقافة الحمية»، كما أنهم لا يميلون عادة إلى مناقشة أوزانهم أو مظهرهم مع أصدقائهم، وهو ما يرى الباحثون أنه قد يفسر جزئياً انخفاض إقبالهم على برامج إنقاص الوزن التقليدية.

وذكر الباحثون في الدراسة المنشورة في مجلة PLOS One أن الرجال ينظرون عادة إلى الحميات بصورة سلبية، ويربطونها بتجارب تتطلب جهداً شاقاً وتنتهي في كثير من الأحيان بالفشل.

كما أشاروا إلى أن بعض الرجال يعتبرون الحمية الغذائية «مجالاً نسائياً»، ويرون أن المبادرات المتعلقة بها تبدو عامة ومقيدة ولا تتناسب مع احتياجاتهم.

وفي المقابل، أظهرت النتائج أهمية الدعم الاجتماعي في نجاح الرجال في خفض أوزانهم، إذ أفاد عدد من المشاركين بأن مساندة الشريكة وتنظيمها للاختيارات الغذائية تساعدهم على الالتزام بدرجة أكبر.

وقال أحد المشاركين إن زوجته تساعده كثيراً على الاستمرار وتنبّهه عندما يبدأ في العودة إلى تناول الأطعمة غير المناسبة، فيما أوضح آخر أن استبدال شريكته الشوكولاتة بالتفاح عند التسوق يمثل بالنسبة إليه «نصف المعركة».

ووجد الباحثون أيضاً أن وجود «رفيق» أو «موجّه» يرافق الرجل خلال رحلة إنقاص الوزن قد يسهم في تعزيز الالتزام، مشيرين إلى أن البرامج المخصصة للأزواج يمكن أن تكون أكثر فاعلية إذا ركزت على الدعم المتبادل، بدلاً من الحرمان والقيود الغذائية.

المنافسة والنتائج السريعة

وبحسب الدراسة، ارتبطت أبرز دوافع الرجال لإنقاص أوزانهم بصورة الجسم والمظهر، إلى جانب المخاوف الصحية.

وأشار بعض المشاركين إلى شعورهم بعدم الرضا عن مظهرهم في الصور، فيما عبّر آخرون عن مخاوف صحية، من بينها الإصابة بنوبة قلبية.

ويرى الباحثون أن برامج إنقاص الوزن الموجهة إلى الرجال قد تحقق نتائج أفضل عندما تعتمد على أهداف واضحة وسهلة التطبيق، وتوفر مكافآت ونتائج ملموسة في مراحل مبكرة، إلى جانب الاستفادة من عنصر المنافسة.

وأكد فريق البحث أن المبادرات المخصصة للرجال ينبغي أن تركز على البساطة وسهولة التطبيق، وأن تتجنب تقديم إنقاص الوزن باعتباره «حمية» قائمة على التخلي عن الأطعمة المفضلة ونمط الحياة المعتاد.

وخلصت الدراسة إلى أن معالجة زيادة الوزن لدى الرجال قد تتطلب تجاوز مفهوم الحمية التقليدية، والتركيز بدلاً من ذلك على تغييرات عملية ومستدامة يمكن الالتزام بها على المدى الطويل.