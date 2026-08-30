تستعد وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لإطلاق تلسكوبها الفضائي الجديد Nancy Grace Roman Space Telescope، في مهمة طموحة ستضيف مرصدًا متطورًا إلى أسطول التلسكوبات الفضائية العملاقة، إلى جانب تلسكوبي هابل وجيمس ويب. ومن المقرر أن يحمل صاروخ SpaceX Falcon Heavy التلسكوب إلى الفضاء، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من استكشاف الكون.

ومن المنتظر أن تتم عملية الإطلاق من المجمع 39A في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا، مع تحديد يوم الأحد 30 أغسطس 2026 كأول فرصة للإطلاق، في تمام الساعة 7:26 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الموافق 11:26 صباحًا بتوقيت غرينتش.

وبعد وصوله إلى الفضاء، سيتجه التلسكوب إلى منطقة مستقرة جاذبيًا تُعرف باسم نقطة لاغرانج الثانية (L2)، التي تقع على بعد نحو مليون ميل (1.6 مليون كيلومتر) من الأرض. ومن موقعه البعيد، سيبدأ التلسكوب مهمته لرصد الكون ودراسة بعض أبرز الأسئلة المتعلقة بتطوره وبنية المجرات والظواهر الكونية.