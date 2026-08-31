يستعد المطرب المصري عمرو دياب للعودة إلى لقاء جمهوره السعودي من جديد، بإحياء حفل غنائي في مدينة جدة يوم 17 سبتمبر القادم، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وسط ترقب جماهيري واسع.

التذاكر اليوم

ومن المقرر أن يبدأ طرح تذاكر الحفل اليوم (الإثنين) 31 أغسطس، عند الثامنة مساءً، ليتاح للجمهور حجز مقاعدهم في الأمسية الغنائية المرتقبة.

أمسية غنائية

وأُعلن عن الحفل برسالة تشويقية لجمهور عمرو دياب في جدة، تدعوهم للاستعداد لأمسية غنائية وُصفت بأنها «من العيار الثقيل»، في ظل التوقعات بحضور جماهيري كبير، وما قد يحمله الحفل من مفاجآت فنية.

ومن المنتظر أن يقدم «الهضبة» خلال الحفل مجموعة من أغانيه، إلى جانب عدد من أعمال ألبومه الجديد، من بينها «وغلاوتك»، و«حبيتك»، و«جيتلك»، و«وياه»، و«راجع»، و«غيابه فرق»، وسط توقعات بتفاعل كبير من الجمهور.

نشاط فني

ويأتي الحفل ضمن نشاط عمرو دياب الفني خلال الفترة الحالية، إذ يواصل لقاء جمهوره عبر سلسلة من الحفلات في عدد من المدن العربية، في وقت تحظى حفلاته باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

حفل في الأردن

وعلى جانب آخر، يلتقي عمرو دياب جمهوره الأردني في مدينة العقبة يوم 18 سبتمبر القادم، من خلال حفل غنائي يُقام في منطقة «آيلة»، ليعود إلى إحياء حفلاته في الأردن بعد غياب دام 4 أعوام، منذ آخر ظهور غنائي له هناك عام 2022.