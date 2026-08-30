حذر أخصائي الأوعية الدموية الدماغية الدكتور ألكسندر شيشونين من الاعتقاد الشائع بقدرة الثوم على التخلص من لويحات تصلب الشرايين، مؤكداً أنه رغم خصائصه الوقائية القوية إلا أنه لا يمكن اعتباره علاجاً نهائياً أو بديلاً طبياً لإزالة ترسبات الكوليسترول المتراكمة.

وأوضح الطبيب الروسي أن الثوم يُعد جزءاً صحياً مفيداً ضمن النظام الغذائي، مشدداً على كواليس تأثيره وحقيقة دوره الوقائي عبر المحاور التالية: