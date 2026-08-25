هرب لاعب منتخب مصر للمصارعة زياد حجاج من مقر بعثة بلاده في سلوفاكيا، عقب انتهاء مشاركته في بطولة العالم للمصارعة للشباب، في واقعة دفعت وزارة الشباب والرياضة المصرية إلى فتح تحقيق واتخاذ إجراءات قانونية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية متابعتها بشكل عاجل واقعة هروب اللاعب من مقر إقامة البعثة المصرية، مؤكدة التواصل الفوري مع مسؤولي الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس البعثة، وتوجيههم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الواقعة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحرير محضر رسمي بشأن هروب اللاعب، مع التأكيد على استكمال الإجراءات القانونية بحقه، وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن جميع ملابسات الواقعة والإجراءات التي تم اتخاذها.



وبحسب الوزارة، تضمنت إجراءات سفر البعثة المصرية إلى سلوفاكيا إقرارات وتعهدات رسمية تلزم جميع أفرادها بالعودة إلى مصر عقب انتهاء المنافسات، وفق القواعد المنظمة لسفر البعثات الرياضية المصرية إلى الخارج.

وكشفت الوزارة أن ولي أمر اللاعب زياد حجاج وقع قبل سفره إلى سلوفاكيا إقرارًا بتحمل مسؤولية عودة اللاعب إلى مصر، وهو ما يأتي ضمن الضوابط والإجراءات التي تطبقها الجهات الرياضية المصرية على أفراد المنتخبات الوطنية المشاركين في البطولات الخارجية.

ووجهت وزارة الشباب والرياضة بموافاتها بجميع التفاصيل والمستندات المتعلقة بالواقعة، للوقوف على المسؤوليات كاملة، سواء فيما يتعلق باللاعب أو بالإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالبعثة المصرية.

كما أكدت الوزارة توجيهها لجميع الاتحادات الرياضية المصرية بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية المنظمة لسفر اللاعبين وأعضاء البعثات إلى الخارج، والتأكد من استيفاء الإقرارات والتعهدات المطلوبة ومتابعة أفراد البعثات حتى عودتهم إلى مصر.

وتأتي واقعة هروب اللاعب المصري عقب مشاركة منتخب بلاده للمصارعة للشباب في بطولة العالم التي أقيمت في سلوفاكيا، حيث شارك أعضاء البعثة المصرية في المنافسات الدولية تحت مظلة الاتحاد المصري للمصارعة.

وشددت وزارة الشباب والرياضة المصرية على أن تمثيل المنتخبات الوطنية يمثل شرفًا ومسؤولية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القواعد واللوائح ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره أو مخالفته، مع الحفاظ على حقوق اللاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيق.